Poate UE sa ajute statele cu sisteme medicale mai slabe sau fiecare pentru el? Interviu

Cum a facut fata pana acum Uniunea Europeana acestei crize care o priveste global? A facut fata?

Exista instrumente comunitare care sa ajute statele membre in acest context pandemic?

Unele state sunt mai puternice, din punct de vedere al sistemului medical, altele mai vulnerabile. Pot fi ajutate acestea din urma sau in acest moment grija este exclusiv nationala? Fiecare pentru el.

Deja se aud critici dinspre Italia, despre cum Uniunea Europeana nu a facut dovada de multa solidaritate. E un test pentru UE aceasta criza? Se va schimba paradigma comunitara sau se poate schimba? E prematura o astfel de abordare?

Ce pot face concret institutiile europene? Daca sistemul medical al unui stat intra in colaps in aceasta criza, care sunt instrumentele comunitare de ajutor?

Au aparut deja critici care denunta lipsa de solidaritate a statelor membre UE, dar, treptat, institutiile europene se regrupeaza.In esenta, insa, responsabilitatea ramane la nivel national, spune, intr-un interviu acordatpe aceasta tema.In primul rand, este foarte important de stiut ca exista domenii in care Uniunea Europeana are competente extinse, de exemplu, in agricultura, concurenta, comert, si domenii in care are competente mai putine.In domeniul sanatatii, responsabilitatea este la nivel national, Uniunea Europeana nu are competente, dar sprijina statele membre.In ceea ce priveste combaterea epidemiei de coronavirus, Uniunea Europeana a luat masuri in toate domeniile de competenta pe care statele membre i le-au acordat.Modul in care vom trece de aceasta criza si vom reusi sa oprim raspandirea depinde de doi factori. In primul rand, depinde de masurile luate de autoritatile nationale. Masurile dure duc la incetinirea raspandirii bolii. Lipsa masurilor dure inseamna ca boala se va raspandi mai usor.Aici, este foarte bine ca autoritatile romane au luat masuri dure din timp si inaintea altor state membre. Ma refer la inchiderea scolilor si, apoi, a localurilor, suspendarea tuturor evenimentelor publice in spatii deschise cu mai mult de 100 de participanti, suspendarea zborurilor inspre si dinspre zonele cele mai afectate si multe altele.Cel de-al doilea factor foarte important acum, dupa ce boala a ajuns in Romania, este ca oamenii sa respecte recomandarile si masurile autoritatilor: adica sa ne miscam cat mai putin, sa evitam zonele aglomerate, sa ne spalam pe maini cat mai des, sa anuntam autoritatile atunci cand avem simptome si sa ne autoizolam atunci cand se impune acest lucru.Da, ele exista, unele au fost deja aplicate, altele urmeaza sa fie aplicate. Cele mai importante instrumente raman cele care implica bugetul Uniunii Europene si fondurile europene.In primul rand, Comisia a prezentat vineri un plan de raspuns de 37 de miliarde de euro pentru investitii europene in sistemul de sanatate, pentru achizitia de echipamente si alte medicamente, pentru sprijinirea micilor intreprinzatori care trec printr-o perioada foarte dificila in aceste zile, pentru sprijinirea pietei muncii si a sectoarelor economice cele mai vulnerabile ale economiei.Cum vom ajunge la aceasta finantare? Uniunea Europeana pune la dispozitia statelor membre 8 miliarde de euro din bugetul existent al Uniunii, bani care vor fi folositi drept cofinantare de guvernele statelor membre pentru investitii din fondurile europene deja disponibile pentru fiecare tara - in total 29 de miliarde de euro, ceea ce va duce la o alocare finala de 37 de miliarde de euro.Un alt instrument este Fondul de Solidaritate. Pana in prezent, acest fond era mobilizat doar pentru catastrofele naturale, insa de acum incolo vor fi eligibile si cheltuielile legate de criza epidemiei de coronavirus.Romania a accesat si in trecut Fondul de Solidaritate. Chiar eu am fost raportor pe doua rapoarte ale Parlamentului European prin care am compensat cu banii din Fondul de Solidaritate pagubele cauzate de inundatiile care au lovit Romania in 2014 si 2018.Pentru anul 2020 exista 800 de milioane de euro disponibili pentru Fondul de Solidaritate, iar statele membre vor putea depune cereri pentru a compensa o parte din cheltuielile cu combaterea epidemiei de coronavirus.Eu voi milita din Parlamentul European pentru decontarea cat mai rapida a acestor cheltuieli si pentru a se lua toate masurile necesare ca banii sa ajunga cat mai repede acolo unde este nevoie de ei.De asemenea, prin intermediul Bancii Europene de Investitii, se vor garanta imprumuturi de 8 miliarde de euro pentru a sprijini peste 100.000 de intreprinderi mici si mijlocii din Europa. In Romania, sectorul IMM-urilor este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare in vreme de criza, de aceea, trebuie sa oferim lor un sprijin cat mai mare.Uniunea Europeana aloca bani si pentru a obtine cand mai repede vaccinuri si tratamente la acest virus. Banca Europeana de Investitii a acordat deja un imprumut garantat de 80 de milioane de euro unei companii care sa dezvolte cat mai rapid un vaccin ieftin si accesibil tuturor oamenilor.Pe langa acest imprumut, Comisia Europeana a alocat fonduri europene nerambursabile in valoare de 47,5 milioane de euro din Programul European de Cercetare si Inovare "Orizont 2020" si 45 de milioane de euro din Initiativa pentru Medicina Inovatoare tocmai pentru dezvoltarea de noi vaccinuri, tratamente si echipamente medicale cu scopul combaterii epidemiei de coronavirus.Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene este un alt instrument important care asigura coordonarea si sprijinul reciproc intre statele membre ale Uniunii Europene in situatiile de urgenta.Mecanismul a fost folosit deja in contextul epidemiei de coronavirus. Spre exemplu, a fost activat pentru a repatria cetatenii europeni din Wuhan (China), alocandu-se 3 milioane de euro fonduri europene pentru acest demers.El poate fi folosit, de asemenea, pentru a directiona resursele comune ale Uniunii Europene catre zonele si regiunile cele mai afectate.Alte masuri prezentate de Comisia Europeana sunt relaxarea regulilor privind acordarea ajutoarelor de stat si a regulilor privind deficitul, tocmai pentru a oferi mai multa libertate guvernelor sa sprijine economic mediul privat.Noi, Parlamentul European, suntem pregatiti sa adoptam in procedura de urgenta toate masurile de sprijin pentru a deveni legislatie europeana, iar statele membre sa beneficieze cat mai repede de ele.Da, statele membre se ajuta intre ele. O preocupare este pregatirea sistemului medical. Pentru acest lucru, avem nevoie la nivel european de o centralizare atat a nevoilor din sistemele medicale nationale, cat si a capacitatii de productie din fiecare stat membru in parte. Apoi, trebuie sa corelam capacitatea de productie cu necesarul de echipamente.Intre statele membre este nevoie de solidaritate si trebuie sa ne ajutam reciproc, dar este clar ca multe dintre echipamenteleb de protectie si echipamente medicale de care avem nevoie trebuie sa fie cumparate din afara Uniunii Europene. De aceea, eu i-am solicitat ieri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, eliminarea temporara a tuturor taxelor vamale la importul de echipamente de protectie si la alte echipamente medicale de care avem nevoie pentru combaterea epidemiei de coronavirus.Prin aceasta masura, statele membre, inclusiv Romania, vor avea acces mai simplu si mai ieftin la echipamentele medicale necesare.Este clar ca din aceasta epidemie iesim mai usor daca suntem mai uniti in interiorul Uniunii Europene.S-au luat deja mai multe masuri prin care, de la nivel european, sprijinim statele membre, pe unele dintre ele vi le-am prezentat mai sus. Cred ca aceasta criza nu va schimba paradigma comunitara, ci, din contra, va arata din nou ca este mult mai usor sa trecem peste o criza impreuna decat separat.Mecanismul de Protectie Civila tocmai rolul acesta il are, de a ne coordona pentru a sprijini statele care se afla cel mai mult in dificultate. Celelalte instrumente prezentate mai sus pot fi folosite, de asemenea, pentru a sprijini sistemele medicale care sunt suprasolicitate.Ce putem face concret si facem deja este sa alocam fonduri europene pentru achizitia de echipamente, inclusiv importul din tari din afara UE, sa folosim fonduri europene in cercetare, pentru descoperirea de noi vaccinuri si tratamente, sa relaxam regulile fiscale, sa eliminam barierele tarifare pentru a importa mai usor echipamente medicale, sa ne coordonam si sa facem schimb de bune practici la nivel european.Dar, repet, trebuie sa stim ca sunt lucruri pe care Uniunea Europeana le poate face si lucruri pe care nu le poate face. Economia, agricultura, comertul, transportul, uniunea vamala sunt atributii pe care UE poate actiona: poate aloca fonduri europene, poate ridica taxe vamale. Sunt alte domenii in care UE are doar rol de coordonare, iar acela este sectorul de sanatate.UE nu poate impune statelor membre politici in domeniul medical, dar exista coordonare si sprijin intre statele membre, la nivelul Uniunii Europene, in domeniul politicilor de sanatate.