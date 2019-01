Presedintia romana a Consiliului UE e privita cu ingrijorare in presa franceza

Ziare.

Mai multe publicatii franceze au tratat subiectul preluarii presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de catre Romania cu scepticism, criticand "derivele antieuropene de la Bucuresti" si comparand Romania cu "o bataie de cap pentru Europa".Cotidianul francezpublicat un editorial pe aceasta tema, in care isi manifesta ingrijorarea fata de "derivele antieuropene de la Bucuresti" si fata de "atmosfera generala de neincredere si atacurile asupra legii"."Guvernul de la Bucuresti nu a inteles complet ce inseamna sa prezidezi tarile din Uniunea Europeana", a declarat Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de Le Monde pentru a exemplifica atmosfera in care Romania a preluat la 1 ianuarie presedintia Consiliului UE."Tehnic, tara este pregatita. Problema este una politica", se mentioneaza in editorial, cu referire la ofensiva lansata de catre Partidul Social Democrat impotriva justitiei din Romania incepand cu anul 2016, pentru a-l salva pe Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, de la inchisoare.Liviu Dragnea este criticat depentru faptul ca doreste "sa mute Romania in tabara puterilor suveraniste din Europa centrala", prin faptul ca duce un proces de slabire a statului de drept, pe modelul Ungariei si Poloniei.Partidul Social Democrat este criticat dur si pentru faptul ca a introdus ideea euroscepticismului in Romania, o tara profund europeana, prin discursurile "impotriva influentelor straine", cu care rezoneaza populatia rurala a Romaniei, in timp ce clasa medie "a obosit sa iasa in strada pentru a protesta".Publicatiaa comparat Romania cu "o bataie de cap pentru Europa", criticand "Guvernul care trage cu gloante rosii spre Bruxelles".Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania pentru urmatoarele sase luni a fost comparat ca gravitate de catre Le Parisien cu procesul de Brexit si alegerile europarlamentare din luna mai. Este prima data cand Romania detine aceasta functie de la aderarea la UE in 2007."Teoretic de stanga, Guvernul Romaniei, dominat de Partidul Social Democrat (mostenitor al Partidului Comunist), a luat o turnura populista si nationalista in ultimele luni, precum Ungaria si Polonia. Romania, care era pana acum una dintre cele mai eurofile de pe continent, a devenit unul dintre cei mai mari critic ai Bruxellesului", se mentioneaza in Le Parisien.De asemenea, in editorialul dinse vorbeste si despre Liviu Dragnea, "omul puternic al Romaniei", despre incercarea sa de a deveni prim-ministru, dosarele in care este anchetat si determinarea sa de a subjuga justitia din Romania.Situatia din Romania a fost dezbatuta si in presa italiana, de catre cotidianul, in care presedintia preluata de Romania este privita drept un motiv de neliniste la nivel european, tot din cauza atitudinii si actiunilor partidului de guvernare.