Proiect UE: Marile companii digitale ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute

Proiectul, care a fost vazut vineri de Bloomberg, prezinta cum aceasta taxa va mari costurile fiscale ale acestor companii, Comisia intentionand sa obtina mai multi bani din partea unei industrii care, potrivit institutiei, contribuie mai putin decat ar trebui la finantele publice.Statele din UE au cautat metode de impozitare a companiilor digitale, intre care se afla Amazon.com si Facebook, astfel incat sa ia in considerare valoarea reala creata de acesti giganti in regiune.Taxa pe venituri planuita de Comisie, care va fi prezentata saptamana viitoare, va reprezenta numai o solutie tintita, temporara. Blocul comunitar mai intentioneaza sa propuna o abordare cuprinzatoare, pe termen lung, care se va concentra pe crearea unui sistem permanent destinat companiilor digitale.Aria de aplicare a taxei avute in vedere va reuni companiile care ofera servicii ca publicitatea sau vanzarea de date ale utilizatorilor, potrivit proiectului Comisiei Europene. De asemenea, va acoperi serviciile oferite de platformele digitale care permit utilizatorilor sa se gaseasca si sa interactioneze unii cu altii si prin intermediul carora utilizatorii isi ofera unii altora alimente si servicii.Taxa va fi aplicata companiilor cu venituri anuale la nivel global de peste 750 de milioane de euro si venituri totale impozabile din servicii digitale oferite in EU de peste 50 de milioane de euro, arata proiectul. Parametrii ar putea sa fie modificati pana la aprobarea propunerilor.Taxa, care va fi aplicata anual veniturilor brute, va avea un nivel unic in UE, de 3%, dar si aceasta ar putea suferi modificari in versiunea finala. Versiunile anterioare ale proiectului prevedeau un cuantum al taxei de 1%-5% Proiectul trebuie sa fie aprobat in unanimitate de toate cele 18 state membre ale UE inainte de a deveni lege, asa ca si o singura tara il poate bloca.