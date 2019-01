Propunere la Bruxelles: statele-membre sa-si majoreze contributiile la bugetul Uniunii Europene

Ziare.

Astfel, statele-membre ar putea sa isi majoreze contributia, daca propunerea europarlamentarului spaniol Jordi Sole, membru al grupului Verzilor din Parlamentul European (PE), va fi acceptata.Pentru 2021-2027, Parlamentul European pledeaza pentru venituri mai importante, mai ales prin majorarea contributiei statelor membre la 1,3% din venitul national brut al UE-27 (fara Marea Britanie), adica 1.324,1 miliarde de euro (calculat la preturile din 2018) . In schimb, proiectul prezentat de Comisia Europeana in primavara propune un plafon ceva mai scazut, de 1,1%.PE vrea sa acorde fonduri majorate politicilor destinate tinerilor, cercetarii, cresterii si crearii de locuri de munca, luptei impotriva schimbarilor climatice. Totodata, PE considera ca alocarea de noi resurse in domeniile migratiei, apararii si securitatii nu trebuie sa se faca in detrimentul politicilor agricola si de coeziune."Cu cat sunt mai putini bani la bugetul UE, cu atat se indeparteaza realizarea proiectului european. Cifrele din noul buget ne vor arata daca proiectul european va fi unul ambitios din punct de vedere politic", a declarat Jordi Sole, la un seminar organizat la Bruxelles.Acesta a a explicat ca alocarea de catre fiecare stat membru a unui procent de 1% sau 1,08% din venitul national brut, la bugetul alocat exercitiului financiar multianual, care va acoperi perioada 2021-2027, este insuficienta pentru actualele provocari, iar verzii trimit un mesaj clar Comisiei Europene, solicitand un procent de 4-5% din Venitul Brut National.La randul sau, europarlamentarul francez Isabelle Thomas, a avertizat: "Daca credem in UE, avem nevoie nu numai de reglementari, ci si de mai multi bani la buget", in special in vederea sporirii contributiilor in domeniul apararii si pentru controlul frontierelor."Guvernele statelor membre trebuie sa aleaga: reduc bugetul UE sau bugetele nationale. UE are acum mai multe competente si trebuie sa aleaga", a spus oficialul francez.Europarlamentarul polonez Jan Olbrycht a explicat ca Parlamentul European a propus alocarea de catre fiecare stat membru a unui procent de 1,3% din venitul national brut, la bugetul alocat exercitiului financiar multianual deoarece "adevarata dezbatere este daca vrem mai multa sau mai putina integrare in UE".Acesta s-a pronuntat in favoarea cresterii transparentei la nivelul institutiilor europene si a unor reglementari mai clare, pentru "a indeplini ceea ce le promitem cetatenilor europeni".Comisia Europeana a prezentat la inceputul lunii mai propunerea sa pentru viitorul cadru financiar multianual, care va acoperi perioada 2021-2027, si face demersuri pentru obtinerea unui acord cat mai rapid de catre legislatorii europeni.Deja criticata, aceasta propunere vizeaza concilierea unui buget mai ambitios cu noile prioritati - migratie, securitate interna, aparare - in pofida iesirii din UE a Marii Britanii, unul dintre principalii contributori. Asta s-ar putea traduce prin taieri, foarte controversate, in sectoare emblematice si istorice: politica agricola comuna si politica de coeziune in favoarea regiunilor cele mai modeste.Propunerea fixeaza la 1.279 miliarde de euro bugetul pentru pentru 2021-2027, fata de 1.087 miliarde pentru 2014-2020 in preturi actuale.