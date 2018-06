Razboiul taxelor vamale: Juncker anunta ca UE va lua masuri impotriva SUA, preturile la otel si aluminiu au crescut deja

Preturile otelului si aluminiului au crescut

Statele Unite au anuntat joi seara ca, incepand cu 1 iunie, noile taxe vamale vor fi aplicate si la importurile de otel si aluminiul din Canada, Mexic si Uniunea Europeana, punand capat unei exceptari de doua luni."Aceasta este o zi proasta pentru comert. Vom prezenta acest conflict la OMC (Organizatia Mondiala a Comertului) si vom anunta contramasuri cat de curand", a declarat Juncker intr-un discurs tinut la Bruxelles , potrivit Mediafax."Este complet inacceptabil ca o tara sa impuna masuri unilaterale atunci cand este vorba de comert mondial", a adaugat acesta.Si ministrul german al Finantelor a condamnat decizia Statelor Unite, caracterizand-o drept "gresita" si "ilegala", relateaza site-ul agentiei Dpa, citat de Mediafax."Aceasta nu este o zi buna pentru relatiile trans-Atlantice", a declarat Scholz pentru reporteri, aflandu-se in Canada, unde va discuta cu ministrii de Finante din tarile membre G7."Decizia Statelor Unite de a initia unilateral tarifele este gresita. Din punctul meu de vedere este si ilegala, avem reguli clare privind tarifele internationale. Aceasta decizie reprezinta o incalcare a acelor reguli", a mai declarat Scholz.Noile tarife au intrat in vigoare la miezul noptii (0400 GMT) . Cand presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune tarife suplimentare in luna martie, Uniunea Eurpeana, Mexicul si Canada au primit o exceptare pana la data de 1 iunie, insa presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca aceasta nu va fi tranformata intr-o scutire permanenta.Anuntul liderului de la Casa Alba a provocat un val de critici din partea tarilor afectate, cat si din partea unor membri ai Partidului Republican al Statelor Unite.Preturile otelului si aluminiului au crescut joi, dupa anuntul administratie Trump, iar analistii spun ca incertitudinile legate de impactul deciziei vor amplifica volatilitatea de pe pietele metalelor, transmite MarketWatch, potrivit News.ro."Statele Unite sunt de mult timp o piata atractiva pentru livrarile de otel in strainatate, media importurilor de otel ale tarii find de 31 de milioane de tone pe an, incepand din 2010", a declarat Joseph Innace, director de continut la S&P Global Platts.Majoritatea acestor livrari de otel provin din Canada, Mexic si UE, care nu vor mai fi scutite de tarife, a aratat Innace.Preturile aluminiului au crescut joi, la Londra, si au inchis in urcare cu 1%, la 2.292 de dolari pe tona, potrivit firmei Marex Spectron.Avand in vedere ca SUA sunt un importator major, tarifele de 25% pentru produsele din otel vor tinde sa reduca importurile, rezultand o schimbare a ofertei globale si presiuni pentru scaderea preturilor otelului la nivel global, a aratat Innace. Otelul livrat pe piata americana va trebui sa gaseasca noi piete, iar concurenta preturilor ar putea fi mare", a spus acesta.In SUA, in schimb, preturile contractelor futures pentru otelul laminat la cald au urcat cu 37 de dolari, sau cu 4,2%, la 922 de dolari tona. In acest an, preturile au crescut cu aproape 39%."Pentru toata lumea care produce otel in SUA este o veste foarte buna, asa ca actiunile producatorilor americani de otel sunt in crestere", a spus Mike Shorr, trader de optiuni la firma VantagePoint Software.Inflatia din SUA ar putea urca ca urmare a costurilor mai mari de producere a bunurilor din aluminiu si otel, in timp ce tarifele care ar putea fi impuse de alte state ca reactie la masura SUA sunt un real pericol, a estimat Will Rhind, director general ls firma GraniteShares.Aceste tarife ar putea reduce cererea pentru unele exporturi americane, ceea ce ar putea avea ca efect incetinirea cresterii economice, a aratat Rhind.