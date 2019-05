RescEU: A fost lansata prima flota europeana de aeronave pentru combaterea incendiilor

rescEU

"In vederea pregatirii pentru riscul de incendii forestiere din aceasta vara, Comisia lanseaza astazi, 21 mai, prima flota de aeronave de combatere a incendiilor in cadrul", se arata in comunicat.Activele initiale constau in 2 aeronave din, 1 aeronava din, 2 aeronave din, 2 aeronave dinsi 6 elicoptere dinPana acum,vor face parte din flota rescEU pe parcursul perioadei initiale de tranzitie, iar Comisia colaboreaza cu tarile participante pentru includerea unor active suplimentare in urmatoarele saptamani."RescEU reprezinta un raspuns concret, la nivel european, menit sa ii ajute pe numerosii nostri cetateni care se confrunta cu amenintarea dezastrelor naturale. Am fost cu totii socati, ca europeni, de numarul mare de oameni care si-au pierdut viata din cauza incendiilor forestiere care au afectat zone din Portugalia pana in Grecia. Solidaritatea europeana trebuie sa aiba ca obiectiv protejarea cetatenilor si acordarea de sprijin reciproc in momentele dificile. RescEU ofera solutii practice si este o actiune ferma de concretizare a solidaritatii europene", a spus presedintele CE, Jean-Claude Juncker.Pe langa crearea flotei rescEU, Comisia Europeana isi consolideaza capacitatile de monitorizare si de coordonare in vederea pregatirii pentru sezonul incendiilor forestiere."Centrul de coordonare a raspunsului la situatii de urgenta (ERCC) al UE, care functioneaza 24 de ore din 24 si 7 zile din 7, va fi consolidat cu o echipa de sprijin pentru combaterea incendiilor forestiere la care vor participa experti din statele membre in timpul verii", se arata in comunicat.