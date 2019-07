Reuniune de urgenta a tarilor UE in criza migrantilor. Ungaria acuza conducerea UE ca incurajeaza traficul de persoane

Ungaria acuza conducerea UE ca e de partea traficantilor de persoane

Ziare.

com

Dineul, organizat de presedintia finlandeza a Consiliului UE, la initiativa Parisului si Berlinului, vizeaza stabilirea reperelor unei "coalitii" de tari gata sa-si repartizeze migrantii salvati, fara a trebui sa desfasoare negocieri penibile in fiecare caz in parte.Un consiliu al ministrilor de interne ai Celor 28 era programat de ceva vreme joi la Helsinki, insa Finlanda le-a propus ministrilor sa se intalneasca inca din ajun, in cadrul unui dineu care are drept scop accelerarea discutiilor in contextul problemei debarcarilor de migranti."A devenit evident ca situatia in Mediterana cere atentia noastra imediata", a scris ministrul finlandez de interne Maria Ohisalo in scrisoarea de invitatie adresata omologilor sai europeni, consultata de AFP.Reuniunea de miercuri seara, organizata "pe baza initiativei foarte binevenite a Frantei si Germaniei", vizeaza stabilirea unor "aranjamente solide pentru ceea ce urmeaza operatiunilor de cautare si salvare, pentru a garanta un raspuns rapid dupa debarcare", sustine ea.Aceste acorduri "trebuie sa fie bazate pe o responsabilitate impartasita care sa implice un numar suficient de mare de state membre", adauga ministrul, evocand o "coalitie a bunavointei" pentru a usura presiunea asupra tarilor aflate in prima linie a noilor veniri.Este o "reuniune de urgenta", a subliniat o sursa europeana, precizand ca lista ministrilor care au acceptat sa participe nu a fost inca finalizata.Trebuie "sa ne intelegem asupra unui mecanism pana la sfarsitul anului pentru a evita o criza politica sau umanitara in timpul verii", a adaugat aceasta sursa.Numarul migrantilor ajunsi pe coastele europene nu mai are nimic de a face cu cel inregistrat in timpul crizei din 2015, dar tensiunile intre europeni nu au disparut. Tarile mediteraneene solicita mai multa solidaritate din partea statelor vecine in ceea ce priveste primirea migrantilor.Italia, sub impulsul ministrului sau de interne Matteo Salvini, a adoptat o linie dura, inchizand porturile pentru navele ONG-urilor care salveaza migranti. Unele dintre ele, precum Sea-Watch la sfarsitul lui iulie la Lampedusa, au acostat cu forta.Pe de alta parte, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto (foto) a acuzat luni conducerea Uniunii Europene si unele state occidentale ca sunt de partea traficantilor de persoane, transmite MTI.Seful diplomatiei de la Budapesta a sustinut ca in Marea Mediterana are loc o operatiune de trafic de persoane "organizata international", cu sprijin politic.Intr-o pauza a unei reuniuni a ministrilor de externe europeni, Szijjarto a declarat ziaristilor ungari ca "Bruxellesul si anumite state occidentale membre ale Uniunii Europene s-au demascat (...) deoarece, desi a devenit evident ca migratia poate fi oprita nu doar pe uscat, ci si pe Marea Mediterana, incurajeaza continuu si fatis traficul de persoane". El a avertizat ca "fortele care organizeaza migratia sunt din nou in ofensiva".Dupa parerea ministrului, este clar ca in cadrul UE exista interese favorabile cresterii numarului de migranti.