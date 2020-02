Romania este sursa numarul unu de caini adusi ilegal in Germania

Nou proiect de lege

Politia nationala trebuie sa stie ce e de verificat

Ce inseamna de fapt traficul ilegal de caini si pisici

Stop vanzarii ilegale a cainilor pe Internet sau in parcari

Parcare de pe marginea unei autostrazi din Ungaria: un grup de femei si barbati se joaca, pe un gard de beton, cu patru catei foarte tineri. Maidanezi. La cativa metri distanta, se aud schelalaieli, in microbuzul albastru din care mai coboara cateva persoane. Vorbesc romaneste. Microbuzul - cu numar de Buzau. E septembrie 2019 si abia daca a trecut o saptamana de la publicarea investigatiei DW pe tema mafiei cainior.Ma apropii, interesata de inca un studiu de caz. Intru in vorba cu oamenii. Cateii pufosi, adorabili, dar definitiv prea tineri pentru a avea voie sa iasa legal din tara (varsta minima este de 15 saptamani, dupa ce le-au fost administrate toate vaccinurile obligatorii). Si foarte slabi.Sunt de vanzare? "Da, ii ducem in Franta", spune una dintre femei. E foarte cald si totusi cateii nu primesc in pauza de condus nici apa si nici mancare. Cat costa? "Nu stiu", raspunde zambind, dupa care vine rapid raspunsul defensiv: "Noi nu ne imbogatim din caini". Imi este imediat clar despre ce e vorba: caz tipic deE la ordinea zilei: politia germana, in special in landul Bavaria, se confrunta foarte des cu transporturi ilegale de caini din Romania. Uneori transe mici, de 5-6 animale, alteori dube intregi, cu 60-70 de caini si pisici.Se pare ca executivul european va lua in serios cererea europarlamentarilor, pentru ca, in urmatoarea sesiune plenara din martie echipa presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezentaO actiune asteptata de ani de zile de militantii pentru drepturile animalelor. Mai ales in ultimele luni, diferite ONG-uri europene, politicieni si jurnalisti, inclusiv DW, au subliniat gravitatea fenomenului traficului ilegal cu animale de companie in Europa.Pentru ca asa-zisa mafie a animalelor are multe fatete, reprezinta un fenomen in masa si nu exista deocamdata instrumente paneuropene care sa-l stopeze.O serie de investigatii, confirmate de autoritati, au ajuns la concluzia ca mafia cainilor castiga: cel putinRenate Sommer, conservatoare germana si fosta membra a Parlamentului European pana in 2019, a vorbit intr-un interviu pentru DW despre "criminalitate organizata" care trebuie oprita rapid la nivel european.Acelasi lucru il spune si Lea Schmitz, purtatoare de cuvant a Deutscher Tierschutzbund, Uniunea Germana de Protectie a Animalelor: "Este vorba cu siguranta despre criminalitate organizata".Legislatia actuala obliga fiecare animal exportat sa aiba un chip, care trebuie introdus intr-o banca de date europeana, numita TRACES. Chipul ofera informatii despre istoria animalului, despre sanatatea lui, vaccinurile administrate si despre fostii proprietari.Problema este ca. Aici se adauga incompatibilitatea dintre bancile de date ale anumitor state membre si, ca urmare, imposibilitatea de a urmari istoria si traseul animalelor.Pascal Durand, membru al PE din partea Grupului Renew Europe, a declarat pentru cotidianul Ouest France: "Trebuie sa marim capacitatile de verificare a traficului si sa cream o trasabilitate adevarata, dar sa verificam si veterinarii, pentru ca unii sunt complici".Si intr-adevar, fara veterinari corupti,ale animalelor ar fi aproape imposibil de realizat. Durand a mai adaugat o chestiune centrala, necesara in efortul de a stopa traficul ilegal de animale: "Noi putem actiona astfel incat legislatia sa fie imbunatatita, dar este imperios ca politia si jandarmeria statelor membre sa fie informate cu privire la ce anume trebuie sa verifice."Businessul ilegal cu animale de companie se desfasoara pe mai multe paliere. Unul este cresterea ilegala in masa a cainilor de rasa de catre persoane care nu detin licente de crescatori.Practicile se desfasoara deseori in conditii mizere, care implica, printre altele, exploatarea femelelor pana la epuizare. Puilor nu li se administreaza vaccinurile necesare, sunt despartiti prea devreme de mame si hraniti precar, li se fac acte la comun, stampilate de veterinari corupti.Animalele sunt transportate in Europa de Vest, spre vanzare. Se imbolnavesc si deseori. Cum vanzarile se desfasoara de cele mai multe ori prin intermediul Internetului, prin parcari sau la colt de strada, vanzatorilor li se pierde urma.Strategia este asemanatoare la traficantii care aduc caini si pisici din adaposturile din Europa de Sud-Est. Cu ajutorul unor veterinari se elibereaza acte false de sanatate, animalele sunt incarcate in dube si aduse, de pilda, in Germania.Pana la vanzarea propriu-zisa a cainilor, pseudoasociatii de "salvare a animalelor" primescde la diversi oameni de buna credinta, impresionati de actele de "salvare" a animalelor de la moarte. Inclusiv organizatiile serioase de protectie a animalelor au atras atentia asupra acestor metode criminale.O alta lacuna in legislatia europeana este ca persoanele private au voie sa transporte intre statele membre ale UE pana la 5 animale de companie, fara ca miscarea sa fie considerata una comerciala. Doua persoane pot, fara nicio problema sa scoata, asadar, din tara, 10 animale de companie cu masina personala.Rezolutia Parlamentului European contine masuri care vizeaza toate aceste probleme.Pentru ca traficul ilegal de caini si pisici nu contravine numai drepturilor animalelor. Ci prezinta un pericol serios de raspandire a bolilor, atat la animale cat si la oameni si, in plus, a devenitNoua legislatie ar putea intra in vigoare in 2021.