Romania - Europa, o situatie complicata. Plesu: Nu ne colonizeaza, noi am vrut sa fim inauntru

Aparent, o astfel de dezbatere tocmai in ziua in care toti ochii erau, a cata oara in ultimul an?, pe Liviu Dragnea, care cauta solutii sa se salveze de la inchisoarea decisa de o prima instanta, pare anacronica sau inoportuna."Tara are alte probleme", se aude intr-un cor de scena. Dar cum ar fi ca toate temele de pe agenda sociala sa fie cele dictate de Liviu Dragnea si PSD?Rectorul Universitatii Bucuresti, Mircea Dumitru, este cel care a asezat dezbaterea chiar in planul acestei relatii, dintre Romania si Europa. Mai mult, acesta a pus pe tema si primele zaruri: trebuie intelectualii sa iasa din biblioteci si sa vorbeasca mai raspicat despre problemele tarii?"Suntem la cateva zile dupa decizii importante, care au fost luate de institutii ale statului, urmate de alte decizii absolut naucitoare care vin peste noi cu un ritm caruia cu greu putem sa ii facem fata.O intrebare pe care o avem si noi, cei care stam in sala de biblioteca si mergem mai rar la Capsa, avem timp mai putin, daca nu e un moment in care putem spune: Destul cu dezbaterea pur teoretica!Nelinistile sunt din ce in ce mai mari, nivelul de nervozitate e din ce in ce mai ridicat in societate.Intrebarea este daca nelinistile grave ale Europei sunt resimtite de cetateni ca nelinisti ale noastre, ale Romaniei", sunt cuvintele lui Mircea Dumitru.Andrei Plesu este cel care a dat primele raspunsuri."Problema noastra, a romanilor, e ca nu prea avem nelinisti legate de Uniunea Europeana. Avem certitudini, orgolii si in general un anumit calm suspect", a spus scriitorul, presedinte de onoare al Colegiului Noua Europa."A aparut ideea ca suntem tratati ca o colonie a Uniunii Europene. Intamplarea face ca acum doi ani am citit un interviu al unui cineast din Camerun, care a spus asa: In tarile care s-au eliberat de colonisti, prin contribuitia noastra sincera, a tuturor cetatenilor, situatia e dezastruoasa. Au venit la putere guverne de cleptocrati, care se imbraca occidental, isi cumpara masini occidentale, isi trimit copiii la studii in Occident si tara e in deriva.Rezultatul pentru acest domn a fost ca i s-a interzis sa mai intre vreodata in Camerun, tara lui de obarsie.Eu nu zic ca aceasta colonizare e solutia. Uniunea Europeana nu ne colonizeaza, noi am vrut sa fim inauntru si noi avem de castigat daca intram in sistemul pe care ea l-a creat.Dar, cum stiti, la noi e poveste veche, Caragiale a fost deja citat, neaparat sa fie mentionat, ca toata lumea stie despre cine e vorba: Ce ne pasa noua de Europa dumnealor? Noi ne amestecam in trebile lor? Sa nu se amestece nici ei in trebile noastre", a povestit Plesu.Sigur, dilemele identitare nu sunt de gasit numai in Romania."Chiar si popoarele mari ale Europei au anumite intrebari legate de apartenenta. Exista, pe de o parte, o retorica a unitatii - casa noastra comuna, suntem toti o familie - si, pe de alta parte, o retorica a diversitatii care se simte uneori amenintata"."Ma intrebam acum dupa Brexit, ce limba va folosi Uniune Europeama, pentru ca e caraghios putin, cum spunea un mare politolog francez Thierry de Montbrial: "Englezii au avut intotdeauna un picior pe insula si unul pe continent. Acum e invers".Cioran, intr-o carte postala catre Noica, a gasit o formula potrivita pentru justificarea romaneasca - "Nous sommes mal places", a amintit Plesu.Europarlamentarul Cristian Preda a enumerat cinci nelinisti ale Europei de astazi - Brexitul, extinderea UE, Europa cu doua sau mai multe viteze, razboiul cu Rusia sau Iran si criza democratiei.Posibilitatea unui al doilea referendum in Marea Britanie nu este interpretarea potrivita, spune Cristian Preda."Suntem departe de inima problemei. Intrebarea privitoare la Brexit nu e daca britanicii pleaca sau nu. E clar ca pleaca si intrebarea e daca fara britanici vom fi mai slabi sau mai puternici. Si trebuie spus ca ambele raspunsuri sunt formulate in sanul Uniunii Europene. Cred ca vom fi mai slabi cei care ii apreciaza pe britanici pentru modelul de democratie pe care l-au oferit intregii lumii. (...)Sunt si unii care considera, dimpotriva, ca vom fi mai puternici fara britanici si aici trebuie mentionate state membre fondatoare, care considera ca plecarea britanicilor va elimina un obstacol care e pus din 1973 incoace, de cand Marea Britanie e membra, si anume cel al dreptului de veto exercitat de britanici atunci cand era vorba de proiecte comune importante".Sociologul Dumitru Sandu a vrut sa corecteze senzationalul unei stiri care spune ca Romania este a doua tara, dupa Siria, in ceea ce priveste numarul celor care emigreaza."A facut cariera in presa in ultimele luni de zile informatia ca Romania e la fel de rau ca Siria. Ideea luata dintr-un bun raport al ONU spune ca, daca te uiti pe ce s-a intamplat in Romania in materie de diaspora intre 2000 si 2015, ritmul mediu anual de crestere al diasporei siriene a fost aproximativ 13%, iar pentru Romania, imediat dupa Siria, 7 - 8%, Polonia 5%. De aici concluzia.M-am uitat foarte atent. Este vorba despre o lipsa de contextualizare, care ne poate costa foarte mult, pentru ca, din 2010, ritmul de plecare din Romania nu mai este atat de mare", a spus Dumitru."Sentimentul pe care il am punand in raport ceea ce stim in legatura cu migratia si ceea ce se intreprinde in legatura cu optimizarea circulatiei migratorii pentru romani e ca problema nu e de lipsa de cunoastere, este vorba despre lipsa de vointa politica".Am aflat ca romanii putini care se intorc in tara se intorc pentru ca asa trebuie - s-a imbolnavit, sunt probleme in familie - in vreme ce raspunsul tipic al tinerilor din Suedia, Germania arata cu totul altfel: "M-am intors in tara, pentru ca am facut ce mi-am propus".Nu se vor mai intoarce in curand nici cei putin care inca o fac, a completat rectorul Mircea Dumitru."A doua generatie de romani plecati nu se vor mai intoarce pentru ca trebuie, pentru ca parintii si bunicii lor nu vor mai fi in viata si nici nu vor mai vorbi limba romana".Intrebati de Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, daca Bucurestiul poate, totusi, sa ia parte la solutiile Europei, interlocutorii nu au fost optimisti."Raspund rapid si brutal: daca Romania are de reactionat la problematica despre care am vorbit si reprezentantii ei in forul european se numesc Grapini, Viorica Dancila si altii, astia sunt cei mai reliefati, nu-mi fac nicio iluzie.Sunt intr-un moment de depresie, recunosc, nu am senzatia ca Romania e in momentul acesta administrata cum trebuie. In rest, problematica despre care am vorbit noi aici nu exista. Exista pentru cei care ies in piata, dar sunt putini".Andrei Plesu a terminat, totusi, pe un ton umoristic."Am vorbit cu un profesor de istorie turc si la un pahar de vin mi-a spus: "Grecii sunt tot turci, dar se cred italieni. Eu am vrut sa fiu autocritic si i-am spus: Bine, si romanii sunt cam turci, dar se cred francezi. Ii povestesc asta unui prieten maghiar, un architect, si el spune: Si ungurii sunt tot turci, dar se cred unguri".Europarlamentarul Cristian Preda a vrut sa lamureasca faptul ca europarlamentarii romani sunt diferiti intre ei, iar diferentele esentiale se vad inca din avionul care ii duce la Bruxelles."Singurul loc in care suntem impreuna este avionul care ne duce si ne intoarce de la Bruxelles. Doamna Grapini se joaca pe tablet un joc cu multe bile colorate", a spus acesta."Personal sunt foarte ingrijorat de felul in care este pregatita presedintia romaneasca a Consiliului Uniunii Europene, pentru ca mi se pare ca partidele au abandonat cu totul in mana diplomatiei formularea raspunsurilor care vor fi pe agenda. Si asta e cu atat mai grav cu cat oamenii nu isi reprezinta ce inseamna de fapt presedintia Consiliului UE.S-a inteles ca asta e o oportunitate pentru a ne bate cu pumnul in piept, pentru a scoate ia in fata si pentru a canta romaneste in toate stabilimentele din Europa. Nu e asta. Este un job tehnic, extrem de complicat, care va presupune prezidarea formatiunilor Consiliului, care se ocupa de sute de probleme, unde va trebui sa incercam sa armonizam pozitiile statelor membre", a explicat Cristian Preda."Nu diplomatii vor face treaba Guvernului", a adaugat acesta.