Romania - UE. Un joc periculos?

Puncte forte ale Uniunii Europene

Puncte slabe ale Uniunii Europene

Oportunitati

Amenintari

Ce joaca Romania?

Din pacate, promovam de multe ori un discurs antieuropean - cautam sa gasim vinovati externi pentru emigratie, pentru MCV, pentru impiedicarea aderarii la Schengen, cat si pentru unele esecuri ale luptei anticoruptie.

Producem o scadere a increderii investitorilor - schimbarea neanuntata a legislatiei fiscale, instabilitatea politica, calitatea scazuta a decidentilor care nu pot duce discutii la acelasi nivel cu investitorii nu stimuleaza nicio mare companie sa investeasca pe termen lung in Romania.

Nu avem un dialog coerent cu functionarii nostri de la Bruxelles, ceea ce duce la o slaba informare a guvernului despre intentiile comisiei. Totodata, suntem incapabili sa dezvoltam un dialog cu elitele romanesti din diaspora.

Nu aratam capacitatea de a transfera modele de bune practici din vest, tocmai din cauza propagandei continue cum ca vestul vrea sa ne ia tinerii, afacerile etc.

Ce ar trebui sa faca Romania?

Sa inteleaga marile dosare de pe masa Uniunii Europene precum: Brexit, Armata Europeana, noile contributii la buget fara UK, noile politici pentru imigranti si sa se pozitioneze corect si consecvent.

Sa dezvolte echipe la nivel de ministere care sa tina legatura direct cu romanii din fiecare directie generala din Comisia Europeana, iar reprezentanta noastra de la Bruxelles trebuie doar sa faciliteze si nu sa filtreze dialogurile.

Sa realizeze echipe la nivel de ministere care sa caute modele de bune practici in UE pentru implentarea lor in Romania.

Sa stabileasca 1-2 domenii de interes (invatamantul, sanatatea si industria ospitalitatii de exemplu) prin care sa stimuleze repatrierea celor ce si-au dovedit competentele in strainatate pentru a li se da o sansa in Romania

Ce este UE?

Un loc unde teoretic fiecare are aceleasi sanse, in cadrul acelorasi reguli. Un loc unde se decide in format club, desi aparent este consens. Un loc unde se tine cont de istoricul parteneriatelor si de consecventa tarilor. Un loc unde se apreciaza solidaritatea, chiar din partea celor ce au mai putin. Singura structura care poate face fata comercial SUA si Chinei. Singura structura care poate finanta estul si sudul pentru recuperarea decalajelor. Singura structura care poate controla guvernele si incrucisa interesele acestora cu cele ale minoritatilor de orice fel.

Ce nu este UE?

O institutie de caritate. Un guvern federal. Un club de business unde doar interesele economice prevaleaza. Un loc unde se accepta erori si rea credinta doar pentru a ramane club. Un loc unde interesele tuturor statelor membre sunt respectate egal, daca partile nu isi dezvolta capacitati de lobby consistente. O institutie care sa faca micro-management in statele membre O birocratie care sa urmareasca interesele statelor membre inaintea propriilor interese

Conf. Univ. Dr. Tanase Stamule este prodecan al Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

1. Face parte din cel mai puternic consens politic al Romaniei alaturi de apartenenta noastra la NATO.2. Este generator de prosperitate, de legislatie moderna si model de bune practici.3. Este monitor extern de cele mai multe ori obiectiv asupra derapajelor guvernelor.4. Alocari bugetare consistente pentru Romania, in special pe agricultura si infrastructura rutiera, dar si pe dezvoltarea capitalului uman.5. Este permisa mobilitatea capitalurilor si a bunurilor, lucru care a atras multe investitii in Romania si a fost extrem de benefic.1. Nu se vorbeste de multe ori o limba comuna din cauza intereselor de multe ori divergente ale statelor membre.2. Sunt diferente mari de dezvoltare economica intre nord si sud, si intre vest si est.3. Euroscepticismul in crestere este cauzat in principal de leadership-ul slab la nivel european.4. Birocratia stufoasa de la Bruxelles da senzatia de ineficienta a administratiei europene.5. Uniunea nu are un aparat de comunicare pentru explica cetatenilor beneficiile apartenentei.1. Aparitia unei armate europene poate fi o ocazie pentru Romania de a se pozitiona in concordanta cu interesele tarilor din vest.2. Renegocierea tratatelor prin Brexit este o ocazie pentru a ne apara interesele atat financiare, cat si de reprezentare la nivelul Comisiei Europene.3. Constientizarea identitatii nationale pentru romanii angajati la Bruxelles dupa Brexit, care au inteles ca nu pot fi in interiorul Comisiei mai puternici decat statul din care provin.4. Folosirea romanilor din interiorul structurilor europene si conectarea lor la tara pentru a accelera transferul de cunoastere intre Bruxelles si Bucuresti.5. Proiectele de tip club: Euro, Schengen etc. sunt un mare avantaj, iar aici Romania ar trebui sa sustina clubul tarilor riverane Dunarii.1. Lipsa unei identitati comune europene poate crea probleme de coeziune a popoarelor.2. Dorinta de a schimba societatile mai repede decat pot acestea duce, printr-o agenda progresista, ce depaseste uneori capacitatea de adaptare a societatilor europene.3. Populismul de stanga si de dreapta ce asuma reusitele ca fiind nationale si esecurile ca venind de la Bruxelles.4. Nesustenabilitatea cheltuielilor sociale, in contextul globalizarii si a concurentei din ce in ce mai puternice din Asia.5. Nivelul diferit de liberalism social si civic ce poate aduce in dezbaterea societatii non-subiecte.Romania nu are astazi alternativa la Uniunea Europeana, aceasta fiind singurul pol de stabilitate in contextul socio-politic pe care il avem. Atacurile aiurea nu fac decat ne slabeasca puterea de a influenta rezultatul impartirii viitoare a resurselor post-Brexit.Interesele noastre primare trebuie fie axate in jurul recuperarii decalajelor fata de vest, prin absorbtia in totalitate a fondurilor europene si prin preluarea de modele de bune practici care sa ne creasca eficienta economica si administrativa. Orice alte obiective trebuie sa fie secundare clasei politice, fiindca misiunea acesteia trebuie sa fie crearea de prosperitate pentru cetateni.La sfarsitul presedintiei romanesti trebuie sa ne fixam un obiectiv foarte clar, minim un director general roman in Comisia Europeana!