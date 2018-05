Romanii au tot mai multa incredere in Uniunea Europeana. Ce calcule electorale incurca atasamentul fata de valorile europene

Ziare.

Sunt datele celui mai recent sondaj Eurobarometru al Parlamentului European, care confirma cresterea constanta a sprijinului romanilor fata de UE.Astfel, 67% dintre europeni, nivel record pentru ultimii 35 de ani, (comparativ cu 64% in octombrie 2017, in cadrul studiului Eurobarometru anterior), respectivDatele studiului mai releva caRomanii sunt si printre cei mai optimisti in privinta viitorului UE, 52% (fata de 38% in octombrie 2017) considera ca lucrurile merg in directia buna in UE, in timp ce media europeana este de 32% (31% in octombrie 2017).48% dintre europeni (47% in octombrie 2017), respectiv 43% dintre romani (42% in octombrie 2017) cred ca vocea lor conteaza la nivelul UE.Perceptia aceasta increzatoare asupra traseului european al Romaniei vine sa contrazica o serie de declaratii recente facute de lideri ai puterii politice.Un exemplu este ceea ce a spus ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in Parlament, unde a fost audiat pe tema raportului GRECO. Toader ne indemna sa punem accentul pe specificul national mai intai."As incepe cu un indemn: de a ne pastra demnitatea de legiferare in acord cu specificul national, cu interesul national, respectand standardele constitutionale, respectand standardele europene", spunea atunci Tudorel Toader.Liviu Dragnea a fost mult mai transant, la congresul in care a fost relegitimat la sefia PSD si unde a pus in legatura suveranitatea nationala si incriminarea defaimarii tarii."Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie. Sa nu uitam asta. Atunci cand oameni politici, sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, (...) in aceste situatii pierdem suveranitate, independenta, demnitate, respect si nu castigam nimic. Defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, la sanctiuni, la intarzieri si la pierderea unor avantaje", a afirmat Liviu Dragnea."Desenul suveranitatii noastre trebuie facut in Romania, si nu in afara tarii. Noi ca natie vom fi respectati daca nu vom confunda bunele relatii cu servilismul. Si nu vreau sa facem asta", a spus Dragnea la congres. Nici Calin Popescu Tariceanu nu e chiar in asentimentul majoritatii romanilor, atunci cand spune ca de la Comisia Europeana nu trebuie chiar sa luam lumina Contextul acestei declaratii era decizia anuntata de CE, ca fondurile europene vor fi conditionate de respectarea statului de drept, unde tara noastra schioapata serios, potrivit raportului de Justitie al GRECO.Acesta a fost, de altfel, si avertismentul lui Jean Claude Juncker pentru Bucuresti : in privinta respectarii statului de drept, Comisia nu accepta pasi inapoi.Sa-i dam cuvantul presedintelui Senatului: "Romania este una din tarile membre ale Uniunii Europene care contribuie la constructia europeana, Comisia Europeana este un instrument care ne ajuta ca sa ne armonizam punctele de vedere, dar nu este cel de la care trebuie sa luam obligatoriu lumina in orice privinta. Trebuie sa ne spunem punctul de vedere argumentat, obiectiv si trebuie sa se tina cont de el", a spus Tariceanu.Faptul ca apartenenta la UE este atat de pozitiv evaluata de romani incurca insa unele calcule de campanie electorala, pentru ca aceasta carte a euroscepticismului pe care a jucat-o Viktor Orban in Ungaria, de pilda, va fi una greu de jucat la Bucuresti, unde lipsa de incredere se indreapta mai degraba spre politicienii autohtoni decat spre institutiile si valorile comun europene.50% dintre europeni, respectiv 42% dintre romani mai considera ca aparitia unor partide noi care se manifesta impotriva establishment-ului politic nu reprezinta o amenintare la adresa democratiei, in timp ce 38% dintre europeni, respectiv 45% dintre romani considera ca aparitia acestor partide reprezinta o amenintare la adresa democratiei.70% dintre europeni, respectiv 54% dintre romani considera ca doar a fi impotriva a ceva nu este suficient si nu aduce nicio imbunatatire, iar 56% dintre europeni si romani cred ca aceste forte politice noi pot aduce o schimbare reala.Eurobarometrul a fost efectuat in perioada 11-22 aprilie, prin metoda interviu fata in fata, pe un esantion de 27.601 persoane la nivel european (1.038 in Romania) .