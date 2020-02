Seful diplomatiei UE: Daca Israelul anexeaza Valea Iordanului, vor exista violente

Ziare.

"Asta s-ar putea intampla", a spus el, referindu-se la anexarea Vaii Iordanului si a coloniilor din Cisiordania de catre Israel, prevazute in planul de pace pentru conflictul israeliano-palestinian propus de Donald Trump "Puteti fi siguri ca nu va fi pasnic", a spus el in cadrul unei dezbateri din plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, citat de Reuters.Israelul a ocupat Cisiordania in urma razboiului din 1967, iar Autoritatea Palestiniana vede in acest teritoriu baza unui nou stat palestinian.Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si-a anuntat, marti, intentia de a anexa Valea Iordanului, daca va fi reales.