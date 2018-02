Serbia si Muntenegru au sanse mari sa intre in UE pana in 2025

Ziare.

com

"Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii Europene. Cu o vointa politica puternica, Muntenegru si Serbia vor fi pregatite sa devina state membre ale UE, dupa ce pun in aplicare reformele si solutioneaza problemele ramase cu vecinii lor. In acelasi timp, Comisia Europeana considera necesara incheierea unui acord obligatoriu din punct de vedere juridic pentru normalizarea relatiilor dintre Serbia si Kosovo", a declarat un oficial european, citat de Novinite.Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, vorbea recent despre o "strategie a fruntasului" cu argumentul "competitiei sanatoase" pentru a justifica aderarea Serbiei la UE inaintea altor state din Balcani.La sfarsitul lunii noiembrie 2017, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a sustinut apelul facut de catre Bulgaria pentru integrarea statelor din Balcanii de Vest in UE. Ulterior, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a precizat ca extinderea Uniunii nu este posibila pana in 2020.Bulgaria, Romania, Slovenia si Croatia sunt singurele tari din regiune care au devenit pana acum membre ale Uniunii Europene. Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Macedonia, Kosovo si Serbia au facut demersuri pentru a initia negocierile de aderare.Uniunea European este cel mai mare partener comercial al statelor din Balcanii de Vest, acumuland peste 76% din comertul total din regiune.Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida in UE a sase tari din regiune este promovata de 12 state membre, inclusiv Romania.