Siegfried Muresan: Romania putea sa detina presedintia Parlamentului European, dar a ratat ocazia din cauza PSD

Rovana Plumb (foto, fost ministru)

Carmen-Gabriela Avram (realizator TV)

Iulian-Claudiu Manda (fost senator)

Cristian-Vasile Terhes (fost preot)

Dan Nica (fost europarlamentar)

Maria Grapini (fost europarlamentar)

Tudor Ciuhodaru (fost deputat, medic la urgente)

Adrian-Dragos Benea (fost senator)

Intr-o postare pe Facebook,ofera cateva detalii din culisele negocierilor purtate in cadrul summit-ului extraordinar al Consiliului European."PSD a ratat ieri (marti, n.red.) pozitia de presedinte al Parlamentului European pentru Romania deoarece are zero credibilitate in Europa si nu are niciun candidat pregatit", a scris pe Facebook Siegfried Muresan."In urma deciziei Consiliului European pentru pozitiile de conducere din Uniunea Europeana,. Primul candidat a fost Serghei Stanisev, fost prim-ministru incompetent bulgar cu studii la Moscova, fiul unui membru al Biroului de conducere al Partidului Comunist bulgar. Aceasta propunere nu a intrunit ieri sprijinul Grupului Social Democrat din Parlamentul European si s-a cautat un alt candidat socialist din Europa de Est.. Asta confirma ca PSD nu poate obtine nimic pentru Romania pe plan european. PSD a ratat ieri oportunitatea de obtine pozitia de presedinte al Parlamentului European pentru Romania. De vreme ce nu s-a gasit niciun candidat din Europa de Est, socialistii europeni au decis ieri sa il propuna pe europarlamentarul italian David-Maria Sassoli", a mai dezvaluit Siegfried Muresan.Cei 8 europarlamentari PSD, alesi in urma votului din 26 mai sunt:Insa, tot din grupul politic al social-democratilor fac parte si cei doi eurodeputati ai Pro Romania, printre care si Corina Cretu, fost comisar european, dar delegatia partidului condus de Victor Ponta este mult prea mica pentru a intra in calcule.Pe de alta parte, Siegfried Muresan crede ca, in urma negocierilor purtate la cel mai inalt nivel al UE, sansele ca Laura Codruta Kovesi sa fie primul procuror sef al Parchetului European au crescut.Sisubliniaza cat de important este in acest moment ca viitorul presedinte al PE sa reconfirme sprijinul pentru Laura Codruta Kovesi si afirma ca ar fi o "datorie de onoare" pentru Consiliul European sa renunte la obiectiile de pana acum si sa o sustina, la randul sau."Mari emotii si multi nervi in Parlamentul European legat de pachetul negociat in Consiliu. Nu avem in pachet pe cineva din Est. Dar avem o candidatura blocata, castigata meritocratic, a cuiva din Est: Laura Codruta Kovesi pentru Procuror European.Devine o datorie de onoare pentru Consiliu sa renunte la pozitia de pana acum si sa sustina un procuror independent si curajos. In ce priveste Parlamentul European,. Delegatia USR PLUS a afirmat necesitatea sustinerii pentru candidatura sa in dialogurile de pana acum si o vom face in continuare", a scris Cristian Ghinea pe Facebook.