Socialistii europeni spun ca sunt profund dezamagiti de nominalizarile pentru posturile-cheie in UE

Conform compromisului la care au ajuns liderii europeni, doua femei si doi barbati vor prelua principalele posturi de conducere in institutiile UE.Astfel, presedintia Comisiei Europene va reveni actualului ministru german al Apararii, Ursula von der Leyen, conducerea Bancii Centrale Europene va fi preluata de frantuzoaica de centru-dreapta Christine Lagarde, ministrul spaniol de Externe, socialistul Josep Borrell, va conduce diplomatia europeana, iar premierul belgian, liberalul Charles Michel, va fi presedintele Consiliului European."Aceasta propunere este profund dezamagitoare pentru noi. Grupul nostru a ramas ferm in apararea democratiei europene si nu vrem sa moara sistemul capului de lista, sau Spitzenkandidat", a mentionat intr-o declaratie Iratxe Garcia, lidera Grupului Social-Democrat (S&D) din Parlamentul European."Este inacceptabil ca guvernele populiste reprezentate in Consiliu sa excluda cei mai buni candidati doar pentru ca ei au aparat statul de drept si valorile noastre europene comune", a adaugat eurodeputata socialista, facand referire la Polonia, Ungaria si Italia, care alaturi de alte cateva state au blocat obtinerea conducerii Comisiei Europene de catre popularul Manfred Weber sau de catre socialistul Frans Timmermans, care au fost amandoi "cap de lista" ai familiilor lor politice din Parlamentul European.Acordul liderilor europeni pentru aceste nominalizari mai trebuie validat si de Parlamentul European printr-un vot cu majoritate simpla.