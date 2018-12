Statele membre UE au decis infiintarea Autoritatii Europene a Muncii

Ziare.

"AEM ii va ajuta pe angajati si pe angajatori sa faca fata mai usor aspectelor complexe ale mobilitatii transfrontaliere a fortei de munca", a afirmat Beate Hartinger-Klein, ministrul Afacerilor Sociale din Austria, scrie DPA.Autoritatea va ajuta la informarea angajatilor, firmelor si organismelor nationale in legatura cu drepturile si obligatiile lor in situatiile transfrontaliere: va usura inspectiile transfrontaliere, va media disputele si va incerca sa reduca munca la negru.Valdis Dombrovskis, vicepresedintele pentru moneda euro si dialog social, si Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale, competente si mobilitatea fortei de munca, au salutat acordul, apreciind ca acesta "va intari corectitudinea pe piata interna a UE si va consolida dimensiunea sa sociala".Confederatia comerciala din Germania a laudat incheierea acordului, dar un membru al board-ului, Annelie Buntenbach, a apreciat ca noul organism are mai putine atributii decat se preconiza.In martie, Comisia Europeana a propus infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, precum si o initiativa de asigurare a accesului la protectie sociala pentru toti salariatii si lucratorii independenti.Aceste initiative sunt insotite de o comunicare pe tema monitorizarii implementarii Pilonului european al drepturilor sociale, care va fi strans legata de semestrul european pentru coordonarea politicilor.In ultimul deceniu, aproape ca s-a dublat numarul de cetateni mobili, care traiesc si/sau lucreaza intr-un alt stat membru, ajungand la 17 milioane in 2017. Autoritatea Europeana a Muncii va ajuta cetatenii, intreprinderile si administratiile nationale sa profite din plin de oportunitatile oferite de dreptul la libera circulatie si sa asigure mobilitatea echitabila a fortei de munca.Autoritatea vizeaza un triplu obiectiv. In primul rand, ea va oferi cetatenilor si intreprinderilor informatii despre oportunitatile de lucru, de ucenicie, de recrutare si de formare, precum si despre programele de mobilitate si va acorda indrumare referitoare la drepturi si obligatii legate de traiul, munca si/sau functionarea intr-un alt stat membru al UE.In al doilea rand, Autoritatea va sprijini cooperarea dintre autoritatile nationale in context transfrontalier si le va ajuta sa garanteze ca normele UE care protejeaza si reglementeaza mobilitatea sunt respectate fara dificultati si in mod eficient. In prezent, exista un corp consistent de legislatie a UE care reglementeaza libera circulatie a lucratorilor, iar o serie de norme sunt modificate si modernizate, precum cele referitoare la coordonarea sistemelor de securitate sociala in intreaga Uniune Europeana si aspectele legate de detasarea lucratorilor in contextul prestarii de servicii.Prioritatea nu consta doar in a face aceste norme mai echitabile si mai adaptate scopului lor, ci si de a se asigura ca sunt corect aplicate si puse in aplicare in mod echitabil, simplu si eficace in toate sectoarele economice. De exemplu, Autoritatea va ajuta la intensificarea schimbului de informatii, va sprijini dezvoltarea capacitatilor in randul autoritatilor nationale si le va acorda asistenta pentru desfasurarea unor inspectii comune si concertate. Acest lucru va intari increderea reciproca dintre parti, va imbunatati procedurile de cooperare de zi cu zi si va preveni eventuale fraude si incalcari ale normelor.In al treilea rand, Autoritatea Europeana a Muncii va fi in masura sa ofere mediere si sa faciliteze gasirea de solutii in cazul litigiilor transfrontaliere, de exemplu in eventualitatea restructurarii unei intreprinderi in care sunt implicate mai multe state membre.Autoritatea Europeana a Muncii va fi infiintata cu statutul de noua agentie descentralizata a UE si ar trebui sa devina operationala in 2019, dupa incheierea procesului legislativ al UE prin care este constituita.