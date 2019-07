Summit pe functiile cheie din UE: Tusk a avut discutii bilaterale cu liderii, dupa suspendarea negocierilor

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. - Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019

Acestea s-au incheiat luni dimineata, anunta Politico si ZDF.Potrivit purtatorului de cuvant al lui Donald Tusk, Preben Aamann, summit-ul ar urma sa fie reluat.Cei 28 se vor reintalni la masa negocierilor dupa o pauza de circa patru ore, timp in care Donald Tusk a incercat sa gaseasca o solutie la criza declansata dupa refuzul Partidului Popular European de a accepta, duminica, acordul de repartizare a functiilor de conducere a UE propus la summitul extraordinar convocat la Bruxelles."PPE refuza acordul care este propus. Este mort. Nu va fi niciun acord in aceasta seara", a declarat pentru AFP unul din acesti responsabili sub acoperirea anonimatului, la finalul unei reuniuni a liderilor europeni membri ai PPE organizate la Bruxelles inainte de summit.PPE era dispus sa renunte la presedintia Comisiei Europene si sa sprijine candidatura pretendentului social-democrat, olandezul Frans Timmermans, cu conditia sa obtina presedintiile Parlamentului European si Consiliului European.In cursul discutiilor din marja summitului G20 de la Osaka, liberalii au refuzat insa aceasta repartizare. "Acordul a fost distrus", a deplans un responsabil PPE.Propunerea respinsa de PPE prevedea desemnarea lui Frans Timmermans la presedintia Comisiei Europene, alegerea lui Manfred Weber (PPE) in fruntea Parlamentului European, atribuirea Consiliului European unui liberal si desemnarea unui membru al PPE in functia de sef al diplomatiei europene.Numele premierului irlandez, Leo Varadkar (PPE), a fost adus in discutie in cursul noptii pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, dar acesta a refuzat, informeaza Politico.eu.