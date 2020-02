Summitul UE pe buget se anunta extrem de dur. Premierul olandez si-a luat o carte, anticipand un impas

Ziare.

Discutiile privind noul buget multianual al UE se anunta mult mai dificile decat de obicei, din cauza unui deficit de finantare de 75 de miliarde de euro ramas dupa iesirea din blocul comunitar a Marii Britanii, care era al doilea cel mai mare contributor net al UE.Olanda si alte trei tari care sunt si ele contributoare nete sunt hotarate sa limiteze cheltuielile pentru perioada de finantare 2021-2027 la 1% din PIB-ul celor 27 de state membre.Statele beneficiare nete vor pe de alta parte o finantare superioara, iar pe masura ce liderii acestora au ajuns joi la summitul special pentru buget ei au confirmat unul cat unul ca nu vor ceda teren."Am adus o carte cu mine, biografia lui Chopin. Pozitia noastra este cunoscuta si nu vad ce este de negociat", le-a spus Rutte ziaristilor la venirea la summit.Un oficial olandez a declarat ca Rutte a calatorit in Polonia cu prilejul manifestarilor organizate luna trecuta la Auschwitz cu ocazia implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului, iar pe drumul de intoarcere i s-a spus ca ar trebui sa citeasca biografia compozitorului polonez Frederic Chopin.Rutte a recunoscut ca presedintele Consiliului European si fost premier belgian Charles Michel a depus mari eforturi pentru a crea unitate intre cei 27 de lideri in privinta bugetului."Charles Michel face tot ce poate, dar este mai usor sa formezi un guvern in Belgia decat sa faci Europa sa ajunga la un acord in aceste discutii despre buget", a spus Rutte.Politicienii belgieni din comunitatile francofona si neeerlandofona nu au reusit sa formeze un guvern de mai bine de un an, o parte din aceasta perioada postul de prim-ministru fiind ocupat de Charles Michel.Insa nu este pentru prima data cand Belgia nu a avut guvern o lunga perioada de timp. In 2010, eforturile de a forma o coalitie de guvernare au durat 541 de zile, veritabil record mondial, noteaza Reuters.