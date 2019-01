Traficul se aglomereaza si mai rau: Oficialii UE care vin la Bucuresti in urmatoarele 6 luni vor fi insotiti de echipaje ale Politiei Rutiere

Ce alte legi a mai promulgat presedintele in prima zi de lucru din 2019

Conform proiectului, oficialii straini vor avea prioritate in traficul din Romania pana pe 30 iunie."Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 3 din 23 august 2018 pentru instituirea unor masuri privind insotirea cu autovehicule ale politiei rutiere din cadrul Politiei Romane a sefilor de delegatii straine in perioada de exercitare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene 2019", prevede proiectul de lege.Acesta a fost adoptat, pe 19 decembrie, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.Ramane de vazut, insa, cum se va desfasura, in aceste conditii, traficul din Capitala. Asa cumv-a informat deja Bucurestiul se afla pe locul 3 in lume in topul celor mai aglomerate 3 orase din lume Tot joi, seful statului a semnat o serie de alte decrete de promulgarea a unor proiecte de lege. Iata ce acte normative au mai fost promulgate:pana la finele acestei luni;pentru aderarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie la Asociatia Internationala a Inaltelor Jurisdictii Administrative, pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la Organizatia Europeana a Serviciilor Penitenciare si Corectionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al Registrului Comertului la Registrul European al Comertului si pentru aprobarea platii unor contributii ale Ministerului Justitiei, ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor la organismele internationale;dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de alta parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008.