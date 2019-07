Tusk sustine ca exista un mare semn de intrebare daca PE va aproba nominalizarile la conducerea UE

Ziare.

com

Tusk a salutat nominalizarea Ursulei von der Leyen la functia de presedinte al Comisiei Europene: "Sunt foarte fericit pentru asta. La urma urmei, Europa este o femeie. Cred ca a meritat sa asteptam pentru un astfel de rezultat".Acum decizia apartine Parlamentului European, care trebuie sa aprobe nominalizarea Ursulei von der Leyen cu o majoritatea absoluta."Nu sunt un profet, nu este treaba mea sa evaluez care sunt sansele reale de a obtine succes in Parlament", a mai spus Tusk in legatura cu viitoarea decizie a Parlamentului European.Presedintele in functie al Consiliului European a mai afirmat ca liderii europeni "vor face totul pentru a convinge" Parlamentul European "sa sprijine acest proiect".Charles Michel, premier al Belgiei, a fost nominalizat pentru postul de presedinte al Consiliul European.Christine Lagarde a fost nominalizata pentru functia de presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE).Pentru functia de Inalt reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate a fost propus oficial Josep Borrell Fontelles, ministrul de Externe al Spaniei si fost presedinte al Parlamentului UE.Tusk a mai spus ca experienta lui Charles Michel in functia de prim-ministru al Belgiei il va face "o persoana ideala pentru a crea un consens in cadrul Consiliului European".Liderul european a mai declarat ca von der Leyen a fost de acord sa-i nominalizeze la functia de vicepresedinti ai Comisiei Europene pe Frans Timmermans si Margrethe Vestager, candidatii a doua din marile partide paneuropene din Parlamentul European.La randul sau, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, a transmis ca: "Solutia pe care am gasit-o este una buna. Ursula von der Leyen are o vasta experienta in aparare si politici sociale. Cred ca ar fi in interesul Parlamentului European sa aprob acest lucru - desi sunt trist ca procesul spitzenkandidaten a suferit un regres", informeaza publicatia The Independent.Juncker s-a referit la sistemul de tip "primul candidat" (Spitzenkandidat) care prevede ca fiecare formatiune paneuropeana sa desemneaze cate un candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene.Citeste si