UE a luat o decizie cu privire la amendarea jurnalistilor RISE Project in cazul #TeleormanLeaks. Numai ca nu a fost publicata inca

Ziare.

com

Giovanni Buttarelli, supraveghetor al Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor, a declarat pentru sursa citata ca o decizie in acest sens a fost luata la inceputul saptamanii, dupa o perioada de discutii intense, si ca aceastaDecizia nu fusese publicata inca la ora transmiterii acestei stiri.Citand legislatia din tara sa, Italia , Buttarelli a mai precizat ca nicio institutie publica, cu exceptia organelor judicare, nu poate avea acces la sursele jurnalistilor, iar de la aceasta regula nu face exceptie nici autoritatea privind protectia datelor.Reamintim ca in luna noiembrie a anului trecut, ANSPDCP le-a cerut jurnalistilor sa-si dezvaluie sursele in cazul #TeleormanLeaks , in care acestia investigheaza legaturile dintre politicieni romani precum Liviu Dragnea si "o companie romaneasca implicata intr-un scandal de mare amploare", TelDrum, aminteste UE Observer.La aproximativ o saptamana dupa ce RISE Project a expus aceste legaturi pe Facebook , ANSPDCP a amenintat ca ar putea amenda jurnalistii cu 20 de milioane de euro, generand critici vehemente din partea reprezentantilor presei libere, cum ar fi organizatiile Reporteri fara frontiere si Privacy International."Nici macar un procuror nu poate sa emita un ordin (pentru dezvaluirea surselor - n.red.), astfel incat sursa este protejata in baza deciziei editorului si a jurnalistului", a declarat Buttarelli.Acesta a adaugat ca, desi articolul 58 din Regulamentul General Privind Protectia Datelor (GDPR) le permite autoritatilor sa ceara orice informatie doresc, lucrurile sunt mai delicate atunci cand vine vorba de sursele jurnalistice.Buttarelli a subliniat si jurisprudenta curtilor europene de la Strasbourg si Luxemburg, ceea ce, in opinia sa, arata clar ca protectia surselor jurnalistice este "o piatra de temelie a libertatii informatiei".Seful Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor a adaugat insa ca o mare problema o reprezinta faptul ca protectia acestor surse variaza pe teritoriul UE."Sursele jurnalistice nu sunt protejate la fel in toate cele 28 de tari (membre ale UE -n.red), aceasta este o alta problema pe langa cea privind protectia datelor", a spus Buttarelli.Decizia si raspunsul autoritatilor europene privind protectia datelor urmeaza sa fie publicate in forma completa pe site-ul Comitetului European Pentru Protectia Datelor.C.S.