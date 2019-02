UE a stabilit cum vor arata noile carti de identitate: ca un card de credit, cu zona de citire optica, fotografie si doua amprente digitale

Ziare.

Potrivit acordului, cartile de identitate vor avea un format uniform de card de credit, o zona de citire optica si va respecta standardele minime de securitate stabilite de OACI (Organizatia Aviatiei Civile Internationale) . Acestea vor trebui, de asemenea, sa includa o fotografie si doua amprente digitale ale titularului, stocate in format digital, pe un cip fara contact.Ministerul Afecerilor Interne anunta ca noile norme propuse vor imbunatati securitatea acestor documente prin introducerea unor standarde minime, atat pentru informatiile continute, cat si pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care le emit. Cartile de identitate vor indica codul de tara al statului membru emitent, in interiorul unui steag al UE.Cartile de identitate vor avea o perioada minima de valabilitate de 5 ani si o perioada maxima de valabilitate de 10 ani. Statele membre pot elibera carti de identitate cu o perioada de valabilitate mai lunga persoanelor cu varsta peste 70 de ani. In cazul in care se emit carti de identitate pentru minori, acestea pot avea o perioada de valabilitate mai mica de 5 ani.Ministerul Afacerilor Interne are deja un proiect prin care sa adapteze legislatia nationala la cerintele europene."In noile carti de identitate ale cetatenilor romani vor fi introduse elemente de siguranta in plus fata de cele actuale in scopul de a facilita calatoria in afara tarii, dar si pentru a facilita accesul la anumite sisteme informatice ale unor institutii publice. De asemenea, dupa modificarea legislatiei vor putea fi eliberate carti de identitate si pentru minorii cu varste sub 14 ani, la solicitarea parintilor sau a reprezentantilor legali", au mai transmis oficialii MAI.Potrivit acestora, mandatul de negociere prevede ca"In general, cartile de identitate existente care nu indeplinesc cerintele nu vor mai fi valabile la 10 ani de la data aplicarii noilor norme sau la expirarea lor, oricare dintre acestea survine mai intai. Cartile de identitate eliberate cetatenilor cu varsta de peste 70 de ani vor ramane valabile pana la expirarea lor, cu conditia ca acestea sa indeplineasca standardele de securitate si sa aiba o zona de citire optica", informeaza MAI.Cardurile cel mai putin sigure, care nu indeplinesc standardele minime de securitate sau nu au o zona de citire optica vor expira in termen de cinci ani.Potrivit MAI, noile norme propuse includ garantii solide privind protectia datelor, pentru a asigura faptul ca informatiile colectate nu ajung la persoanele nepotrivite. Mai exact, autoritatile nationale vor trebui sa asigure securitatea cipului fara contact si a datelor stocate in acesta, astfel incat cipul sa nu poata fi piratat sau accesat fara permisiune.In plus, noile norme se refera doar la securitatea informatiilor care vor fi stocate in cartile de identitate. Acestea nu constituie temei juridic pentru crearea unei noi baze de date la nivel national sau la nivelul UE, aceasta fiind o chestiune care tine de legislatia nationala, care trebuie sa fie in deplina conformitate cu normele privind protectia datelor.