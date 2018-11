UE ajunge la un acord privind investitiile straine directe: Europa trebuie sa isi apere interesele strategice

Principalele caracteristici ale noului cadru european pentru examinarea investitiilor straine directe

creeaza un mecanism de cooperare in cadrul caruia statele membre si Comisia vor putea face schimb de informatii si isi vor exprima preocuparile specifice;

permite Executivului comunitar sa emita avize in cazurile care privesc mai multe state membre sau in cazul in care o investitie ar putea afecta un proiect sau un program de interes pentru intreaga UE, cum ar fi Orizont 2020 sau Galileo;

incurajeaza cooperarea internationala cu privire la politicile de examinare a investitiilor, inclusiv schimbul de experienta, de bune practici si de informatii privind tendintele in materie de investitii;

reafirma ca interesele in materie de securitate nationala tin de responsabilitatea statelor membre;

noul cadru european nu va afecta capacitatea statelor membre de a-si mentine mecanismele de revizuire existente, de a adopta unele noi sau de a ramane fara astfel de mecanisme nationale (in prezent, 14 state membre dispun de astfel de mecanisme) .

Deschiderea catre investitiile straine directe este consacrata in tratatele UE. Investitiile straine directe alimenteaza cresterea economica, inovarea si ocuparea fortei de munca. Cu toate acestea, in unele cazuri,Pachetul convenit va garanta ca UE si statele sale membre sunt in masura sa isi protejeze interesele esentiale, constituind in continuare unul dintre cele mai deschise regimuri de investitii din lume.si asta este exact ceea ce acest nou cadru ne va ajuta sa facem. La aceasta ma refer atunci cand spun ca nu suntem naivi in domeniul liberului schimb. Avem nevoie de control cu privire la achizitiile efectuate de societati straine, care vizeaza activele strategice ale Europei.", a afirmatLa randul sau,, a apreciat ca "este o etapa importanta a procesului pe care l-am initiat cu doar un an in urma pentru a"."Aceasta demonstreaza vointa Europei de a da curs unei cereri puternice din partea cetatenilor nostri si a partilor interesate. Intr-o lume din ce in ce mai interconectata si interdependenta,. Contez pe Parlamentul European si pe statele membre sa aprobe rapid mecanismele de examinare a investitiilor convenite marti", a adaugat ea.In plus,in privinta faptului daca o anumita operatiune ar trebui autorizata sau nu pe teritoriul lor si se ia in considerare necesitatea de a actiona respectand termene scurte favorabile intreprinderilor, precum si cerinte stricte de confidentialitate.Propunerea de instituire a unui cadru european pentru examinarea investitiilor straine directe in Uniunea Europeana face parte din efortul Comisiei de a realiza o Europa care isi protejeaza intreprinderile, lucratorii si cetatenii.