UE ameninta tarile extracomunitare cu limitarea vizelor daca nu primesc refugiati

Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza sa se confrunte cu limitarea numarului de vize acordate diplomatilor si posesorilor de pasapoarte de serviciu, scrie cotidianul german Die Welt, preluat de Reuters.Nu este singura masura prin care Comisia vrea sa determine statele din afara Uniunii Europene sa accepte refugiati. O alta forma de presiune va fi reducerea numarului de vize pentru cetatenii obisnuiti, prin reducerea numarului de ghisee de la consulate.Legislatia in curs de redactare cere statelor membre sa informeze Uniunea Europeana daca intampina dificultati la repatrierea azilantilor respinsi, iar Comisia Europeana va decide ce masuri trebuie luate.In UE au intrat din 2015 peste un milion de refugiati, reaminteste Reuters.Unele tari de tranzit din afara Uniunii si tarile de origine ale migrantilor, care se confrunta la randul or cu tensiuni economice si probleme de securitate din cauza migratiei, nu au fost usor de convins sa coopereze cu UE pentru a controla fenomenul. Si Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia."Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia. (...) Aceasta hotarare este luata conform cotei de relocare stabilita prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiatilor din Romania", a precizat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului."40 reprezinta cota anuala si ceilalti 29 sunt refugiati care nu au fost relocati, conform angajamentelor asumate anterior de tara noastra, in perioada 2014 - 2015", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului.