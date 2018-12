UE aproba un plan impotriva dezinformarilor: Unii premieri aflati aici la masa sunt surse de stiri false

Ziare.

Planul de contracarare a informatiilor false raspandite de presa si de retelele de socializare online vizeaza ceea ce Uniunea Europeana, NATO si Statele Unite considera a fi tentativele Rusiei de subminare a democratiilor occidentale.Liderii statelor UE au aprobat un plan care prevede crearea unui sistem de alertare a guvernelor si a companiilor online precum Facebook si Google sa ia masuri pentru eliminarea continutului fals ori ilegal. "Dezinformarile deliberate, de amploare si sistematice, inclusiv in cadrul razboaielor hibride, reprezinta o provocare acuta si strategica pentru sistemele noastre democratice. Este necesar un raspuns urgent", se arata in documentul aprobat la reuniunea Consiliului European.Planul, elaborat de Comisia Europeana, prevede alocarea de fonduri si prerogative autoritatilor de reglementare de la Bruxelles pentru monitorizarea si contracararea campaniilor ruse pentru dezinformare. In acest sens, bugetul Serviciului European de Actiune Externa a fost suplimentat de la 1,9 la 5 milioane de euro in 2018.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca Bruxellesul trebuie sa contracareze si dezinformarile la nivel intern."Unii prim-ministri aflati aici la masa sunt surse de stiri false. Atunci cand domnul Viktor Orban, spre exemplu, spune ca imigrantii sunt responsabili de Brexit, aceasta este o stire falsa. Asa ca nu trebuie sa le atribuim doar altora responsabilitatea", a argumentat Juncker.