UE condamna atacul cibernetic masiv asupra Georgiei. Rusia neaga orice implicare

La 28 octombrie 2019, Georgia a fost victima unui atac cibernetic tintit care a produs daune infrastructurii sale sociale si economice, relateaza AFP."Uniunea Europeana si statele membre isi exprima ingrijorarea fata de acest atac cibernetic, care a dovedit dispret fata de securitatea si stabilitatea spatiului cibernetic si care compromite dezvoltarea avantajelor politice, sociale si economice oferite de internet si de utilizarea tehnologiilor de informatii si de comunicatii (TIC)", a precizat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, intr-un comunicat transmis in timpul summit-ului european de la Bruxelles.Josep Borrell nu i-a numit pe autorii acestui atac si nu a evocat nicio masura din partea UE. Inaltul Reprezentant al UE a deplans in urma cu cateva saptamani in Parlamentul European incapacitatea blocului comunitar de a-si procura "parghii" pentru a face ca pozitiile sale sa fie respectate.Georgia si doi dintre aliatii sai occidentali, SUA si Marea Britanie, au acuzat joi serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) ca a declansat acest atac cibernetic UE pledeaza pentru "un raspuns diplomatic comun la activitatile ostile din spatiul cibernetic", se arata in declaratie.Josep Borrell da asigurari ca "Uniunea Europeana si statele sale membre vor continua sa ajute Georgia sa isi consolideze rezistenta cibernetica"."Suntem ingrijorati de inmultirea activitatilor iresponsabile si destabilizatoare in spatiul cibernetic si vom continua sa facem fata provocarilor pe care spatiul cibernetic le presupune atat pe plan intern, cat si in cadrul politici noastre externe si de securitate", a mai spus el."Uniunea Europeana si statele sale membre fac apel la comunitatea internationala sa continue sa isi consolideze cooperarea in favoarea unui spatiu cibernetic mondial, deschis, stabil, pasnic si sigur, unde drepturile omului si libertatile fundamentale, precum si statul de drept se aplica pe deplin", se mai precizeaza in finalul declaratiei.La Moscova, Ministerul de Externe rus a negat vineri acuzatiile ca Rusia a lansat atacul cibernetic din octombrie asupra Georgiei."Nu exista dovezi privind implicarea structurilor oficiale ruse in activitati ostile asupra retelelor electronice ale Georgiei. Nu pot exista astfel de dovezi", a precizat ministerul intr-un comunicat, citat de Xinhua.Atacul este cea mai recenta presupusa tentativa a Rusiei de a submina si destabiliza Georgia, dupa un razboi de scurta durata intre cele doua tari, in 2008, in regiunea separatista Osetia de Sud. Ulterior, Moscova a recunoscut autoproclamata independenta a acesteia si a celeilalte regiuni separatiste georgiene, Abhazia.