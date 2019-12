UE, in frunte cu Germania, se plaseaza alaturi de Rusia si denunta sanctiunile americane la Nord Stream

Ziare.

"Un stat cu o datorie publica de 22.000 de miliarde de dolari interzice unor tari solvente sa-si dezvolte economia reala", a declarat Maria Zaharova, pe pagina sa de Facebook, denuntand "ideologia americana ce nu poate suporta concurenta mondiala", transmite AFP."In curand, ei vor cere si sa nu mai respiram", a adaugat ea.Conducta de gaz, care este aproape finalizata, trece pe sub Marea Baltica, ocolind in special Ucraina. Ea ar trebui sa dubleze livrarile directe de gaz natural rusesc spre Europa de Vest prin Germania, principalul beneficiar al proiectului.Pentru Washington, aceasta lucrare va creste dependenta europenilor de gazele rusesti si va consolida astfel influenta Moscovei. Uniunea Europeana, la randul sau, a denuntat cu tarie ingerinta Statelor Unite in politica sa energetica."Din principiu, Uniunea Europeana se opune impunerii de sanctiuni impotriva companiilor europene angajate in activitati legale", a declarat sambata un purtator de cuvant al UE, citat de AFP.Comisia Europeana analizeaza in prezent posibilele repercusiuni ale sanctiunilor americane, a indicat purtatorul de cuvant.La randul sau, guvernul german a denuntat sambata sanctiunile americane impotriva gazoductului Nord Stream 2, numindu-le "ingerinta in afacerile noastre interne", noteaza AFP."Guvernul respinge aceste sanctiuni extrateritoriale. Ele afecteaza companiile germane si europene si constituie o ingerinta in afacerile noastre interne", a reactionat Ulrike Demmer, purtator de cuvant al Angelei Merkel.Ca o prima consecinta a acestor sanctiuni , compania elvetiana Allseas , angajata de gigantul rus Gazprom pentru a construi sectiunea offshore a gazoductului, a anuntat sambata suspendarea lucrarilor sale de instalare.Compania precizeaza ca asteapta acum "clarificari de reglementare, tehnice si de mediu din partea autoritatilor americane competente".Gazoductul reprezinta o investitie de aproximativ zece miliarde de euro, finantata jumatate de Gazprom si cealalta jumatate de cinci companii europene (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell). Ea ar fi trebuit sa intre in serviciu la sfarsitul anului 2019 sau, cel mai probabil, inceputul anului 2020.