UE si Japonia se aliaza impotriva lui Trump: Au semnat un acord vast de liber-schimb

Branza si automobile

Jefta

"Indiferenta generala"

Ziare.

com

"Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume", au declarat premierul japonez Shinzo Abe, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si presedintele Consiliului European Donald Tusk intr-un comunicat, salutand o "zi istorica".Intr-o conferinta de presa comuna, fara sa mentioneze numele lui Trump, cei trei lideri au insistat indelung asupra rolului de port-drapel al liberului schimb, in contextul in care presedintele american face sa planeze amenintarea unui razboi comercial, relateaza AFP."Semnarea acestui acord de parteneriat economic arata lumii vointa politica de nezdruncinat a Japoniei si Uniunii Europene de a fi campioanele liberului schimb si de a ghida lumea in aceasta directie, in contextul raspandirii protectionismului", a insistat Abe."Transmitem un mesaj clar, care spune ca facem front comun contra protectionismului", a subliniat Tusk, iar Juncker a continuat in aceeasi nota: "noi aratam ca suntem mai puternici si mai bine pozitionati atunci cand lucram impreuna (...) . Nu exista protectie in protectionism".Din contra, in "incertitudine politica, retorica agresiva, imprevizibilitate, iresponsabilitate" se afla "riscuri reale la adresa intreprinderilor noastre, si nu in acorduri comerciale", a conchis Tusk.Textul, care marcheaza finalizarea cu succes a unor negocieri deschise in 2013, urmeaza sa fie supus pana la sfarsitul anului aprobarii Parlamentului European (PE) in vederea unei intrari in vigoare in 2019, daca Parlamentul japonez il aproba la fel de repede.Spre deosebire de acordul UE-Canada (CETA) - contestat in prezent de Italia -, el nu trebuie sa fie ratificat de fiecare Parlament national din UE.Intitulat(Japan-UE Free Trade Agreement), acest pact,, vizeaza o zona de liber-schimb care acopera aproape un sfert din Produsul Intern Brut (PIB) mondial si peste 600 de milioane de locuitori.De partea europeana, sectorul agroalimentar iese drept mare invingator din negocieri. In final,, insa, in unele cazuri, dupa o perioada de tranzitie. In altele, ca cel al vitei, taxele vor scadea progresiv. Orezul, un produs extrem de simbolic pentru japonezi, este exclus din acord.Tokyo se angajeaza sa recunoasca peste 200 de indicatii geografice - precum Roquefort, Tiroler Speck austriac, Jambon d'Ardenne belgian sau Polska Wodka - care vor beneficia "de acelasi nivel de protectie ca in Europa".Negocierile au fost deosebit de complexe cu privire la produsele lactate, un sector sensibil pentru Tokyo. Acordul va elimina taxele vamale foarte mari aplicate mai multor tipuri de branza, dupa o perioada de tranzitie de pana la 15 ani.Japonezii vor obtine, la randul lor, un acces liber pe piata europeana a industriei automobilului, dar doar dupa o perioada de tranzitie de mai multi ani.Acordul cuprinde, de asemenea, un capitol cu privire la dezvoltarea durabila.Protectia unor investitii a constituit principalul punct de neintelegere in negocieri si nu este inclusa in acordul semnat marti.Cele mai multe intelegeri comerciale din lume lasa posibilitatea unei intreprinderi care se considera lezata de politica unui stat, in urma unor investitii in acesta, de a-l ataca in vederea obtinerii unor reparatii. Aceste diferende sunt in general transate printr-un sistem de arbitraj despre care europenii nu vor sa mai auda.Absenta acestei parti a permis acordului sa treaca prin Parlamente nationale, precizeaza surse europene.Alte tratate au provocat critici, insa Jefta a fost validat "in indiferenta generala", au denuntat marti ONG-uri franceze."La fel ca in CETA, singurele capitole care nu sunt constrangatoare sunt cele care vizeaza dezvoltarea durabila", releva intr-un comunicat Fundatia pentru natura si Om (fosta Hulot) si Institutul Veblen.Ele critica de asemenea opacitatea negocierilor si absenta ratificarii de catre Parlamentele nationale, "ceea ce impiedica orice dezbatere a subiectului".Aceasta intelegere se face "in detrimentul democratiei, a drepturilor sociale si protectiei mediului si (luptei impotriva modificarilor) climatice", a denuntat la randul sau Greenpeace.