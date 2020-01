UE taie 75% din fondurile de preaderare alocate Turciei - presa

Ziare.

Taierile nu afecteaza platile facute de Uniunea Europeana in cadrul acordului cu Turcia pe tema refugiatilor, au transmis sambata mai multe ziare care fac parte din consortiul media german Funke Media Group si care citau o scrisoare redactata de seful diplomatiei europene Josep Borrell si adresata Parlamentului European.Uniunea Europeana a decis sa reduca cu 75% suma alocata initial pentru anul 2020 pentru Turcia, scrie Borrell, potrivit sursei citate. Borrell a justificat reducerile invocand forajele neautorizate de gaze naturale efectuate de Turcia in largul coastei Ciprului, stat membru al UE, si operatiunea armatei Turciei in nord-estul Siriei, care a inceput in octombrie 2019.Astfel, Turcia va primi doar 168 de milioane de euro in cadrul mecanismului Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP). Din aceasta suma, 150 de milioane de euro sunt destinate intaririi democratiei si statului de drept, iar restul de 18 milioane sunt alocate dezvoltarii rurale.IAP are ca scop sa sprijine tarile candidate in procesul de reforma si sa contribuie la imbunatatirea competitivitatii. Cu toate acestea, negocierile de aderare dintre UE si Turcia treneaza de ani buni.