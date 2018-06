UE va reactiona daca Statele Unite vor majora tarifele pentru automobilele fabricate in Europa

Ziare.

Presedintele american Donald Trump a avertizat vineri ca va impune o taxa vamala de 20% tuturor importurilor de automobile asamblate in Uniunea Europeana , la o luna dupa ce administratia sa a lansat o investigatie pentru a constata daca importurile reprezinta un pericol pentru securitatea nationala."Daca vor decide sa creasca taxele pe importuri, din nou nu vom avea de ales decat sa reactionam. Nu dorim sa ne certam in public din cauza comertului, pe Twitter. Ar trebui sa punem capat escaladarii", a afirmat vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, in comentarii publicate in ziarul francez Le Monde.Indicele european al actiunilor companiilor auto a scazut vineri, dupa avertismentul dat de Trump. Actiunile producatorilor americani Ford Motor si General Motors au scazut la randul lor."Daca aceste tarife si bariere nu sunt eliminate, vom impune tarife de 20% pentru toate masinile construite acolo (in Europa n.red.) care intra in SUA", a scris Trump pe Twitter.Departamentul pentru Comert are termen pana in februarie 2019 sa investigheze daca importurile de automobile si componente reprezinta un risc pentru securitarea nationala.Secretarul pentru Comert Wilbur Ross a declarat joi ca departamentul vrea sa finalizeze ancheta pana la sfarsitul lui iulie sau august. Departamentul pentru Comert intentioneaza ca in iulie sa organizeze doua zile de consultari publice referitoare la aceasta investigatie.Trump a spus la o intalnire cu producatorii auto care a avut loc pe 11 mai, la Casa Alba, ca intentioneaza sa impuna tarife de 20%-25% pentru unele vehicule importate si a criticat aspru surplusul comercial avut de Germania in sectorul auto fata de Statele Unite.In prezent, Statele Unite impun o taxa vamala de 2,5% pe importurile de vehicule de pasageri din UE si de 25% in cazul vehiculelor pickup. UE impune un tarif de 10% pentru importurile de automobile americane.In 2017, aproximativ 15% din vanzarile Mercedes-Benz si BMW au avut loc in Statele Unite, 5% in cazul brandului Volkswagen si 12% in cazul brandului Audi.Producatorii germani Volkswagen, Daimler si BMW au fabrici in Statele Unite. Datele oficiale arata ca producatorii germani construiesc mai multe vehicule in statele din sudul SUA care au votat pentru Trump decat cele pe care le livreaza in SUA din Germania.