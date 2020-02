UE vrea ca prioritatea liderilor financiari mondiali sa fie un acord pentru impozitarea gigantilor din industria digitala

Ziare.

com

Ministrii de Finante si guvernatorii bancilor centrale din cele mai mari 20 de economii ale lumii (G20) se intalnesc in intervalul 22-23 februarie, la Riad, pentru a discuta, intre alte probleme, despre activitatea Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) in domeniul fiscalitatii."Trebuie sa acordam cea mai mare prioritate gasirii unor solutii globale pentru a rezolva problema impozitarii economiei digitale, a transferarii profitorilor si a erodarii bazei", afirma documentul care prezinta pozitia tuturor statelor membre ale UE din G20, plus Marea Britanie."Asteptam cu interes solutii globale ambitioase, corecte, eficiente, non-discriminatorii si fezabile si ne vom dubla eforturile pentru o solutie bazata pe consens, pentru a indeplini acest obiectiv in 2020", arata documentul.Europa a exercitat de mult timp presiuni pentru ca grupurile de tehnologie extrem de profitabile care fac afaceri prin intermediul Internetului sa plateasca taxe acolo unde isi vand serviciile si nu in paradisurile fiscale alese in mod special in cadrul politicii numite "optimizare fiscala agresiva".Franta a introdus anul trecut o taxa pe serviciile digitale, spre nemultumirea Statelor Unite, care au avertizat ca vor lua masuri de retorsiune. Italia, Marea Britanie si Spania fie au introdus la randul lor taxe proprii pe serviciile digitale, fie intentioneaza sa faca acest lucru.Cedand presiunilor in crestere, directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, va accepta, intr-un discurs pe care il va sustine sambata, ca reforma fiscala la nivel global va inseamna ca Facebook sa plateasca taxe mai mari in diferite tari, potrivit Politico.OCDE vrea ca pana la inceputul lunii iulie sa ajunga la un acord asupra elementelor tehnice, cum ar fi cum si unde vor fi taxate marile companii de tehnologie, iar acordul integral sa fie finalizat pana la sfarsitul anului 2020, pentru a se evita escaladarea tensiunilor pe aceasta tema.Potrivit UE, daca nu va avea loc un acord la nivelul G20, cele 27 de state membre vor stabili un sistem propriu pentru taxarea serviciilor digitale.