UE vrea despagubiri pentru tarifele impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu

Urmand o procedura demarata deja de China, UE a informat ca nu accepta argumentul SUA potrivit carora introducere tarifelor a fost motivata de considerente ce tin de securitatea nationala, adaugand ca potrivit normelor OMC este vorba de tarife destinate protejarii pietei interne, informeaza Reuters.La inceputul acestei luni, China a solicitat si ea consultari cu SUA pentru a rezolva disputa privind tarifele pentru importurile de otel si aluminiu, deoarece masura violeaza prevederile Acordului General pentru Tarife si Comert (GATT) din 1994 si ale Acordului privind salvgardarea ale organizatiei multilaterale.Solicitarea privind derularea de consultari demareaza oficial o disputa in OMC.Consultarile vor acorda celor doua parti oportunitatea de a discuta timp de 60 de zile in legatura cu aceasta disputa si de a gasi o solutie reciproc satisfacatoare fara a fi nevoie sa fie initiata o noua etapa a conflictului la OMC. Daca in termen de 60 de zile consultarile nu avanseaza, partea care a demarat procedura poate cere OMC sa se stabileasca un organ de solutionare a litigiilor, iar SUA poate bloca o singura data instituirea acestui organ.In data de 8 martie, presedintele SUA a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat , exceptand Canada si Mexic. Ulterior, Casa Alba a anuntat suspendarea tarifelor pana la 1 mai 2018 pentru importurile din statele membre ale UE, Argentina, Australia, Brazilia, Coreea de Sud, Canada si Mexic, cei mai mari parteneri comerciali ai SUA, iar negocierile continua. Dupa 1 mai, presedintele SUA va anunta ce state vor fi exceptate permanent.Liderii Uniunii Europene au cerut luna trecuta ca presedintele SUA, Donald Trump, sa excluda permanent blocul comunitar de la mult-criticatele tarife la importurile de otel si aluminiu si au anuntat ca isi rezerva dreptul de a raspunde "intr-o maniera adecvata" pentru a proteja interesele UE.