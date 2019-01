UE vrea sa inghete fondurile europene in cazul tarilor membre care nu respecta statul de drept

Ziare.

In dezbaterea care a avut loc miercuri seara, la Strasbourg, reprezentanti ai grupurilor politice si-au exprimat parerile asupra textului si si-au anuntat optiunile de vot.Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului a fost prezentat de Eider Gardiazabal Rubial (social-democrati) si Petri Sarvamaa (crestin-democrati).a spus: "Avem un program complet. In cazul fiecarui statDin punct de vedere al managementului banilor, sa fie eficient"."Articolul 7 din Tratatul UE nu este o chestiune de sanctionare, ci una de protejare a banilor Uniunii Europene. Trebuie sa avem un mecanism cu masuri potrivite care va sanctiona deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de drept in statele membre. Trebuie sa fie proportional cu gravitatea abaterii. Masurile trebuie aplicate responsabil, sa nu se resfranga asupra cercetatorilor ori studentilor, intre altii", a mai declarat Oettinger.El a asigurat ca, in ceea ce priveste aplicarea acestui regulament, vor fi primite informatii de la Curtea Europeana si alte institutii europene.Legat de modul de implementare, comisarul a mai spus ca Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene vor discuta pe aceasta tema. "Totul trebuie sa fie limpede, sa nu existe zone gri. Trebuie sa existe si flexibilitate, pentru a avea instrumente pentru situatii neprevazute. Mecanismul statului de drept este o piatra de hotar pentru planul financiar 2021 - 2027", a conchis comisarul.(Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left) a apreciat ca este important ca bugetul UE sa fie protejat fata de deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de drept in tarile membre. "Trebuie sa fie transparent si sa existe proportionalitate", a sustinut si europarlamentarul german., colega lui Scholz, a cerut ca in text sa fie stipulat ca trebuie sa existe "dovezi ca ceva este in neregula".a declarat ca ar prefera sanctiuni politice directe. "", a fost ea de acord. "Incercam sa schimbam obiceiurile guvernelor si cred ca este important sa ne asiguram ca Parlamentul European e implicat".Din partea liberalilor,a apreciat propunerea ca fiind una buna. "Trebuie aduse dovezi ca exista o punte de legatura cu statul de drept", a fost sugestia ei privind completarea textului. "Sunt ingrijorata cu privire la cum va afecta beneficiarii finali", a mai spus ea inainte de a asigura raportorii de sprijinul grupului ei politic.a afirmat: "Avem nevoie de acest regulament. Bugetul trebuie cheltuit cu eficienta. Daca nu este respectat statul de drept, trebuie sa se intervina". El a admis ca lipsesc anumite explicatii din text si ca trebuie oferite garantii ca beneficiarii proiectelor nu vor fi afectati. "Sper ca negocierile cu Consiliul Uniunii Europene vor elimina neclaritatile pentru a aplica regulamentul".a spus ca "introducerea unui astfel de regulament e un pas riscant" si ca trebuie sa existe criterii clar definite., din acelasi grup, a apreciat ca raportul releva "o ferma orweliana, in care unele state sunt mai egale decat altele. Daca doriti ca maine sa votam acest raport, sa votam mai intai ca mecanismul de cooperare si verificare sa fie pentru toate statele".a declarat: "Este programul fiscal care reuseste sa puna fata in fata experti pentru a promova cele mai bune metode si practici. Apreciez ca acest program fiscal este deschis participarii si expertilor din tarile candidate. Este absolut necesar, daca vrem sa luptam impotriva evaziunii, sa asiguram accesul expertilor la programul respectiv. In mandartul actual, programul se executa cu succes. Il voi sustine".Votul in Parlamentul European va avea loc joi, dupa pranz, la Strasbourg. Proiectul de regulament va merge apoi la Consiliu, pentru a fi aprobat.Amintim ca, marti, in plenul PE, la prezentarea prioritatilor presedintiei romane a UE, mai multi lideri europeni i-au reprosat premierului Viorica Dancila incalcarea regulilor statului de drept Mai mult, Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, a avertizat-o marti pe Viorica Dancila ca guvernul pe care il conduce ar putea fi al treilea in cazul caruia va fi activat Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene