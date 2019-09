Un roman a fost votat in conducerea Agentiei Europene pentru Sanatate si Siguranta la Locul de Munca

USR si PLUS promoveaza romanii in agentiile europene

Anuntul a fost facut de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania: "Vlad Mixich a fost votat in conducerea Agentiei Europene pentru Sanatate si Siguranta la Locul de Munca - European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)!Vlad lucreaza ca expert in politici de sanatate in mai multe tari europene pentru institutii internationale si guverne nationale. Absolvent al Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, el detine si un masterat in politici internationale de sanatate de la The London School of Economics and Political Science - LSE. In ultimul an, a predat si derulat activitati de cercetare la Scoala de Sanatate Publica a Emory University din Statele Unite".Rolul lui Mixich in boardul de conducere al Agentiei va fi acela de expert independent, iar despre "fisa postului" a dat chiar el detalii, pe pagina persoanala de Facebook."Nu, nu plec din Romania si nu, nici nu ma imbogatesc.: ) O spun aici pentru ca am primit ieri (miercuri, n.red.) intrebarile acestea de mai multe ori. Este, exact cum ii spune si titulatura oficiala, un rol de 'expert independent' in board-ul unei importante agentii europene: treaba cu monitorizare, analiza, cu munca si explicat ce se intampla si ce propuneri se fac.Impresionat ca oamenii din comisia Parlamentului European au avut incredere in mine si abia astept sa purcedem la ajutat in zona aceasta, ca e nevoie mai ales pe la noi, acasa", a explicat Mixich pe Facebook Vlad Mixich este in prezent membru in conducerea Aliantei Europene de Sanatate Publica si director al Observatorului Roman de Sanatate. In ultimii ani a lucrat in mai multe tari europene ca expert al Comisiei Europene si in proiecte ale Bancii Mondiale, fiind activ in consolidarea si reforma sistemelor de sanatate. In Romania a fost consilier al ministrului Sanatatii si vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului. Este o voce publica importanta in sistemul medical romanesc.Cei care au l-au propus pe Mixich pentru aceasta functie au fost europarlamentarii de la USR si PLUS."In luna iulie, am lansat catre partenerii economici si sociali din Romania (sindicate, patronate si ONGuri) o invitatie de nominalizari pentru cateva posturi cheie din cele patru agentii europene din domeniul muncii si formarii profesionale - EUROFOUND (Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si de Munca), CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale), EU-OSHA (Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca) si ELA (Autoritatea Europeana a Muncii).Am facut mai multe propuneri de romani cu expertiza reala si sunt bucuros ca, cu sprijinul intregii delegatii USR PLUS in PE, Vlad Mixich a fost votat in boardul EU-OSHA in calitate de expert independent din partea Parlamentului European conform Regulamentului (UE) 2019/126", a scris miercuri pe Facebook si europarlamentarul Dragos Pislaru, fost ministru al Muncii in Guvernul Ciolos.A.S.