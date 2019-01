Uneori, guvernele se schimba. Falsul argument al Presedintiei Consiliului UE

Remus Pricopie este profesor universitar, specializat in comunicare publica, participare publica, educatie, politici publice si dezvoltare durabila. A studiat si efectuat stagii de specializare in noua universitati din cinci tari. A fost ministrul Educatiei si Cercetarii in perioada 2012-2014. In prezent este si presedintele Bordului Comisiei Fulbright US - Romania, vice-presedinte al Asociatiei Internationale a Universitatilor - IAU, presedinte al Forumului Academic Permanent Uniunea Europeana - America Latina si membru al World Academy of Art and Science (WAAS).

De cateva saptamani, Le Monde, France Press, Le Figaro, Financial Times, Deutsche Welle, Der Spiegel, Associated Press, Neue Zurcher Zeitung, Washington Post, NBC, Bloomberg - iar lista prestigioaselor institutii internationale de presa este mult mai lunga - critica fara perdea conducerea politica de la Bucuresti, in frunte cu Presedintele PSD.Cuvintele sunt dure: "structura opaca de putere", "noii autocrati", "coruptie omniprezenta", "delir politic", "morman de minciuni", "incitare insistenta la ura sociala", "condamnati penali", "sforarul condamnat", "marionete" etc.Toate aceste calificative pun intr-o lumina negativa nu numai politicienii PSD, dar si pe noi, ceilalti romani. Cu alte cuvinte, in Romania, nu suntem in stare sa facem curat in propria ograda si am ajuns sa exportam, la nivel european, cu ocazia preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, aceasta maniera "oculta" de a face politica.Situatia este atipica. Nu mai este vorba de o batalie politica intre stanga si dreapta, intre PSD si PNL, arbitrata de celelalte partide din Parlament, sau din afara acestuia.Este vorba de Romania, care, din diferite motive, a ajuns sa sufere de "deficit democratic", o anomalie care se manifesta in principal prin deturnarea institutiilor statului de la menirea lor constitutionala si transformarea acestora, in mainile unui singur om sau ale unui grup restrans de persoane, in instrumente de putere si abuz.Raspunsul politicienilor de la Bucuresti, tradus prin formula "mergem pana la capat", nu este calea spre vindecare, ci dovada ca NU suntem in stare sa gestionam agenda politica nationala, europeana si internationala, in primul rand din motive de credibilitate, dar suntem in stare sa negam, in fiecare zi, realitatea.De altfel, criticile din presa internationala, dar si declaratiile unor inalti oficiali europeni, sunt expresia clara a lipsei de incredere si respectabilitate fata de decidentii guvernamentali de la Bucuresti. Daca se va merge pe acest scenariu, consecintele pentru Romania, dar si pentru PSD, sunt foarte greu de calculat.Acest deficit de democratie nu vine singur. In general, este insotit de o serie de alte afectiuni. Una dintre ele este eruptia de stiri false.De exemplu, auzim de la anumiti "intelepti" ca, in timpul Presedintiei, guvernele nu se schimba. Pentru a nu lasa o informatie falsa sa circule pe malurile dambovitene ale Bucurestiului, recomand sa se faca o scurta documentare pe aceasta tema.Astfel, vom afla ca, din 1958 si pana astazi, 14 guverne au fost schimbate in timpul exercitarii Presedintiei rotative a Consiliului UE, din motive diverse: alegeri la termen, motiuni de cenzura, alegeri anticipate etc. Cel mai recent caz, in 2009, primul semestru: Cehia a inceput Presedintia cu Guvernul Mirek Topomanek si a incheiat acest mandat european cu Guvernul Jan Fischer. Avem si un al 15-lea caz: in timpul exercitarii Presedintiei (2017, primul semestru), Malta a organizat alegeri anticipate (initial prevazute pentru 2018) . In urma scrutinului, prim-ministrul Joseph Muscat a fost reconfirmat in functie.Din aceasta mica analiza ar trebui sa retinem ca exercitarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene este un test de maturitate pentru orice tara, dar acest exercitiu nu ingheata viata politica interna pentru sase luni.Timpul ne va arata cata intelepciune politica am dobandit in cele trei decenii de democratie si daca suntem sau nu in stare sa intelegem ce inseamna un proiect de tara, in care mizele personale sau de grup nu au ce cauta.