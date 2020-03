Uniunea Europeana isi inchide granitele: Interdictie de 30 de zile pentru cetatenii din afara UE

Presedintele Parlamentului European: Suntem o familie. In cele din urma dam dovada de solidaritate

Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna o interdictie' de intrare, 'cu cateva exceptii' minore, a declarat cancelarul intr-o conferinta de presa, dupa un summit prin videoconferinta cu ceilalti lideri din Uniune.Interdictia va fi in vigoare pentru o perioada de 30 de zile, a mai precizat ea. Potrivit BBC, "e de asteptat ca masura sa se aplice in statele membre, dar si in Islanda, Lichtenstein, Norvegia si Elvetia". In schimb, britanicii nu vor fi afectati de decizie (in sensul ca nu isi vor inchide granitele in baza acestei hotarari), de vreme ce Regatul Unit nu mai face parte din UE.Ce inseamna aceasta inchidere a granitelor? Ca nu vor mai putea intra in tarile membre persoane din afara UE, cu cateva exceptii: cei care au permis de rezidenta pe termen lung, membrii familiilor cetatenilor UE sau diplomatilor din UE, muncitorii din sistemul de sanatate si persoanele care fac transport de bunuri.Inchiderea granitelor nu este, insa, o obligatie legala a statelor membre.In context, presedintele CE, Ursula von der Layen a spus ca "propunerea a fost bine primita de statele europene. Dar acum tine de ele (statele membre - n.red.) sa si implementeze. Au spus ca o vor face", potrivit Euronews. Iata si alte declaratii ale presedintelui CE, dar ai ale lui Hans Henri P. Kluge, director regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Potrivit unei analize a CNN , prin aceasta inchidere a granitelelor externe, Bruxellesul incearca sa convinga mai multe state membre - printre care Franta, Spania, Danemarca si Germania - sa isi deschida granitele interne (inchise partial sau total zilele trecute, din cauza pandemiei).Ar putea reusi. Pe de alta parte, relateaza Bloomberg , la cat de mult de tem guvernele Europei de vizitatorii cu coronavirus - fie ei din spatiului european sau din afara - nu exista nicio certitudine ca granitele interne se vor redeschide.Desi liderii UE au discutat si marti, 17 martie, pe tema inchiderii granitelor, presedintele Frantei Emmanuel Macron anuntase inca de luni ca aceasta decizie urmeaza sa fie adoptata Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a salutat decizia luata de statele membre privind inchiderea granitelor exterioare ale UE."In cele din urma, dam dovada de un sentiment real de solidaritate: rute preferentiale pentru transportul echipamentelor medicale, apararea liberei circulatii a marfurilor in UE si primul nostru sprijin economic important pentru familii si mediul de afaceri. O Europa unita, dispusa si pregatita sa actioneze este, in cele din urma, gata pentru a face fata acestei provocari dramatice.Suntem o familie europeana (...) nimeni nu va fi lasat singur si nimeni nu va trebui sa actioneze singur. (...) Parlamentul European este pregatit sa isi indeplineasca atributiile pentru a proteja viata si mijloacele de subzistenta ale tuturor cetatenilor nostri. Nu vom renunta la modul nostru de viata european", a spus oficialul european, citat de Agerpres. Potrivit Agerpres, in cadrul unei videoconferinte cu liderii europeni, presedintele Klaus Iohannis a exprimat sprijinul pentru orientarile Comisiei Europene pentru o actiune coordonata la frontierele externe ale Uniunii. De asemenea, Klaus Iohannis a sustinut decizia de aplicare a unor restrictii temporare calatoriilor neesentiale ale cetatenilor terti in Uniunea Europeana.Totodata, presedintele Romaniei a subliniat ca e necesar sa se creeze, in interiorul UE, culoare de tranzit prin care cetatenii care au probleme la revenirea acasa sa poata fi repatriati."Presedintele Romaniei a evidentiat situatia dificila a unor cetateni romani ale caror contracte de munca au incetat in urma epidemiei COVID-19 si nu pot reveni in tara din cauza carantinei din respectivele state sau din cauza blocajelor existente la granitele unor state membre. In acest sens, presedintele Klaus Iohannis a pledat pentru crearea unor coridoare umanitare de tranzit la nivelul Uniunii Europene, care sa permita repatrierea cetatenilor din statele membre. De asemenea, presedintele Romaniei a solicitat activarea Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii pentru a sprijini demersurile statelor membre pentru returnarea cetatenilor UE atat din celelalte state membre, cat si din state terte, utilizand asistenta consulara", arata Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa.