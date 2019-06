Uniunea Europeana prelungeste oficial sanctiunile economice impotriva Rusiei

Ziare.

com

Sanctiunile au fost adoptate initial in iulie 2014, in replica la anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea si la sprijinul sau pentru separatistii prorusi din estul Ucrainei.UE a legat relaxarea sanctiunilor de progrese in implementarea acordului de pace de la Minsk, care prevede o incetare neconditionata a focului si ca ambele parti sa retraga armamentul greu de pe linia frontului in estul Ucrainei.Saptamana trecuta, cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron , ale caror tari sunt mediatoare in conflict, i-au pus la curent pe omologii lor din statele UE despre stadiul implementarii acordului de la Minsk.Liderii UE au cerut "reluarea urgenta a eforturilor de negociere" precum si aplicarea unor masuri de dezvoltare a increderii, a precizat blocul comunitar intr-un comunicat dat publicitatii joi.UE a mai impus si alte sanctiuni drept reactie la conflictul din Ucraina, intocmind o lista cu 170 de persoane si 44 de entitati vizate de interdictii de calatorie si inghetari ale activelor. De asemenea, sunt in vigoare sanctiuni care vizeaza Crimeea si orasul anexat Sevastopol.