Uniunea Europeana respinge planul de pace al lui Trump pentru Orientul Mijlociu

"Initiativa americana, asa cum a fost prezentata la 28 ianuarie, se indeparteaza de parametrii conveniti la nivel international", si-a exprimat regretul seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat intr-un comunicat.Borrell este asteptat la Washington la 7 februarie, relateaza AFP si Reuters."UE reaminteste atasamentul sau fata de o solutie negociata fondata pe coexistenta a doua state, pe baza frontierelor din 1967, cu schimburi de terenuri echivalente, conform a ceea ce ar putea fi convenit intre parti, cu un stat Israel si un stat Palestina independent, democratic, unit, suveran si viabil, existand alaturi in pace, securitate si recunoastere reciproca", a afirmat el."Pentru a construi o pace justa si durabila, chestiunile nerezolvate legate de statutul final trebuie reglate prin negocieri directe intre cele doua parti", a insistat responsabilul european."Aceasta include in special chestiunile legate de frontiere, de statutul Ierusalimului, de securitate si de chestiunea refugiatilor", a subliniat el."Uniunea Europeana face apel la cele doua parti sa se angajeze din nou (in negocieri - n.r.) si sa se abtina de la orice actiune unilaterala contrara Dreptului international care ar putea exacerba tensiunile", se mai arata in text.UE, mai afirma Inaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, "este ingrijorata in special de declaratiile privind perspectiva unei anexari a Vaii Iordanului si a altor parti din Cisiordania"."Conform Dreptului international si rezolutiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, UE nu recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriilor ocupate din 1967. Masurile in vederea anexarii, daca ele vor fi puse in aplicare, nu vor putea trece fara a fi contestate", a atentionat Josep Borrell.La 28 ianuarie, dupa prezentarea de catre Donald Trump a unui plan de pace pentru Orientul Mijlociu extrem de favorabil Israelului si in detrimentul palestinienilor, UE si-a reafirmat angajamentul "ferm" in favoarea "unei solutii negociate si viabile pentru doua state".Intr-o declaratie comuna, cele 28 de state membre au precizat ca vor "analiza si evalua propunerile avansate".