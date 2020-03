Uniunea Europeana se poate prabusi, avertizeaza premierul Italiei

Ziare.

"Intregul edificiu european risca sa-si piarda ratiunea de a fi" daca Uniunea Europeana va comite "erori tragice" in fata pandemiei de coronavirus, a declarat premierul italian Giuseppe Conte intr-un interviu acordat cotidianului Il Sole 24 Ore, citat de AFP."Inertia le-ar putea lasa copiilor nostri imensa povara a unei economii devastate", a avertizat Conte."Vrem sa fim la inaltimea acestei provocari? Atunci, sa lansam un mare plan, un European Recovery and Reinvestment Plan", care sa sustina si sa relanseze economia europeana in intregime", sugereaza Conte.Facand referire la esecul summitului european desfasurat joi prin teleconferinta, premierul italian a spus ca a fost vorba despre "mai mult decat un simplu dezacord, a fost o confruntare dura si directa" cu cancelarul german Angela Merkel, "pentru ca noi traim o criza care provoaca un mare numar de victime in randul concetatenilor nostri si o recesiune economica severa", a argumentat premierul italian.La summitul de joi, tarile nordice, in frunte cu Germania si Olanda, au respins ideea crearii de "coronabonduri", obligatiuni emise in comun de guvernele din zona euro pentru a ajuta la combaterea crizei provocate de pandemie."A emite eurobonduri inseamna a traversa frontiera spre o uniune de transfer, o mutualizare a datoriilor, iar noi nu vrem acest lucru", a explicat premierul olandez Mark Rutte, problema mutualizarii datoriilor fiind un vechi subiect de divergenta intre statele zonei euro din sud si cele din nord, acestea din urma acuzandu-le pe primele pentru lipsa de rigoare bugetara."Eu reprezint o tara care sufera mult si nu-mi pot permite sa tergiversez", a insistat el, in timp ce in Italia peste 9.000 de oameni au murit pana in prezent din cauza coronavirusului, cu un record zilnic de 969 de decese inregistrat vineri.La randul sau, fostul presedinte al Comisiei Europene intre anii 1985 si 1995, francezul Jacques Delors, acum in varsta de 94 de ani, a transmis agentiei France Presse o declaratie in care afirma ca la ora actuala lipsa de solidaritate "antreneaza un pericol mortal pentru Uniunea Europeana".