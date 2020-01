Uniunea Europeana trebuie sa se implice mai unitar si energic in conflictul din Orientul Mijlociu, cere un europarlamentar

>. Ramane de vazut cat de mult vor reusi diplomatii sa convinga Teheranul sa nu renunte la dialog pentru ca, atunci cand diplomatii tac, stim ce poate urma", a transmis Eugen Tomac.



Liderul PMP a afirmat c[ nu accepta ca Rusia si China sa aiba "un cuvant mai greu de spus" in privinta tensiunilor din Orientul Mijlociu decat Uniunea Europeana.



"Regret enorm ca, in acest moment extrem de riscant, Uniunea Europeana nu are o politica externa unitara prin care sa se implice mai energic in negocierile din regiune. Un nou conflict va duce la destabilizarea regiunii, la noi valuri de imigranti in Europa si la noi resurse risipite spre zone de conflict. Acum e momentul sa dam testul maturitatii si sa demonstram ca avem o diplomatie capabila sa convinga. Nu pot accepta ideea ca Moscova sau Beijingul au un cuvant mai greu de spus decat Uniunea Europeana. Ramane de vazut ce va decide Comisia Europeana, dar eu voi insista pe acest subiect in Parlamentul European pentru ca nu cred ca politica prudentei este cheia succesului intr-o situatie atat de riscanta si imprevizibila", a notat Eugen Tomac.



Qassem Soleimani, seful Fortelor Quds din Iran, a fost ucis intr-un atac aerian care a fost lansat de trupele americane asupra convoiului in care acesta se afla pe aeroportul din Bagdad, a anuntat vineri Pentagonul.



Generalul, care a condus aripa internationala a Garzilor Revolutionare si a avut un rol cheie in razboaiele din Siria si Irak, a dobandit statutul de celebritate acasa si in strainatate. De asemenea, a contribuit in mod semnificativ la raspandirea influentei iraniene in Orientul Mijlociu.



