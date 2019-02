Voteaza acum in cea mai mare consultare populara din UE! Raspunde la intrebarea "Cum sa reinventam, concret, Europa?"

Ziare.

com

Propunerile europenilor inregistrate pana la 28 februarie vor ajunge in mai pe masa Summit-ului Consiliului European de la Sibiu.Sustinuta de catre platforma civica MAKE.ORG si de asociatia Civico Europa , initiativa WeEuropeans urmareste sa dea o voce cetatenilor europeni, repunandu-i in centrul democratiei si reapropiindu-i de liderii politici si de Uniunea Europeana.Scrie propriile idei si recomandari sau voteaza propunerile altor cetateni exprimate in platforma de mai jos.