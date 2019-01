Zi istorica pentru Romania: Cum ne-am descurcat la prezidarea primului Consiliu si la ce intrebari au trebuit sa raspunda oficialii romani

Presedintia romana, sub semnul intrebarii

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a condus reuniunea Consiliului Afaceri Generale (CAG), unde a prezentat prioritatile Romaniei pentru mandatul de 6 luni la carma UE, dar si cum are de gand sa asigure coerenta si continuitatea lucrarilor desfasurate de toate formatiunile institutiei.Unul dintre marile dosare ce trebuie gestionate sub presedintia romana este cel al Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2021-2027. La final, George Ciamba si comisarul european pentru buget Gunther Oettinger au sustinut o conferinta de presa.Oettinger a aratat ca e crucial ca acesta sa fie adoptat conform calendarului, pentru a nu se repeta situatia din 2013 - 2014."Dupa alegeri, Parlamentul European va trebui sa fie rapid gata pentru a se ocupa de CFM, ceea ce inseamna ca va trebui sa se ocupe de reconstruirea grupurilor si comisiilor daca vrem sa respectam calendarul. Sunt foarte recunoscator presedintiei Consiliului, Guvernului Romaniei, care s-a angajat ca fiecare formatiune sa se ocupe de CFM, astfel incat sa evitam greselile de data trecuta.In timpul presedintiei Barroso (Jose Manuel Barroso, fost presedinte al Comisiei Europene - n.red.) CFM a fost adoptat abia la finalul lui 2013, rezultatul a fost ca acordurile de parteneriat au fost afectate cu fiecare stat membru. Asta a insemnat ca in 2014 si 2015 s-a pierdut timp de la implementarea acestor programe.Sa facem totul pentru a respecta calendarul pe care ni l-au stabilit sefii de state si guverne", a spus Oettinger.Cei doi nu au raspuns la multe intrebari, insa jurnalistii straini au vrut sa afle de la ministrul Ciamba de ce Guvernul de la Bucuresti a fost criticat de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in legatura cu gradul de pregatire a presedintiei UE."Am luat lucrurile din mers, nu am avut mult timp la dispozitie. Acum ne-a inceput presedintia, suntem pregatiti! Nu cred ca eu trebuie sa ma refer la ce s-a intamplat anterior. Ma voi intalni cu presedintele Juncker in cateva zile, aceasta vizita in Romania e raspunsul la intrebarea dvs", a raspuns Ciamba jurnalistului de la publicatia belgiana Le Soir.Alte intrebari adresate ministrului roman au fost legate de relatia cu SUA si mesajul austriecilor privind gestionarea neutra a chestiunii alocatiilor pentru copiii imigrantilor."Nu putem sa spunem niciodata ca avem o animozitate cu partea americana, relatia transatlantica e deosebit de importanta pentru noi. Ocazia oferita de presedintie e foarte buna pentru a discuta de securitate, de aceea, am discutat aceasta tema a dezinformarii.In legatura cu vecinatatea estica, credem ca legatura transatlantica e si acolo esentiala.Nu cred ca suntem in razboi intre cele doua parti ale Atlanticului, avem mai multe care ne unesc decat ne dezbina. Reprezentam statele membre in context transatlantic, suntem un mediator onest", a spus Ciamba.Austria a transmis, luni, Romaniei sa se comporte profesionist si neutru, dupa ce Ministerul roman de Externe a criticat decizia privind indexarea alocatiilor copiilor imigrantilor, astfel ca Ciamba a fost intrebat de "ruptura cu Viena".El a transmis Austriei ca Romania va lupta pentru respectarea libertatilor pietei unice. Ironic, daca ne amintim ca ministrul de Finante se lauda acum o luna ca le-a propus colegilor europeni limitarea dreptului la munca la maximul 5 ani "Cele 4 libertati ale pietei unice trebuie sa fie coezive intre ele, nu poti sa alegi ce vrei din ele. Nu cred ca vorbesc de o problema a presedintiei Romaniei pentru ca masurile au fost introduse in perioada presedintiei austriece.Noi avem incredere ca sistemul de institutii europene poate regla aceste probleme, suntem incurajati de pozitia Comisiei, avem instrumentele la indemana. Nu vor permite ca cele 4 libertati ale pietii unice sa fie incalcate", a spus Ciamba.Comisarul Oettinger a fost intrebat si care sunt sansele unei amanari a Brexit-ului, insa a preferat sa discute strict pe scenariile care sunt clare la acest moment: fie un exit controlat, fie unul haotic, fara acord."In ce priveste politica bugetara, retragerea Marii Britanii e relevanta din 3 puncte de vedere. Mai intai, bugetul pe 2019. In cadrul procedurilor bugetare a fost aprobat bugetul si de PE, si de Consiliu, si pana la sfarsitul anului prietenii nostri britanici au toate drepturile si obligatiile care vin din statutul de membru.Ar fi foarte important acordul incheiat de Comisie cu prietenii britanici care urmeaza sa fie discutat saptamana viitoare. Ar fi elementul esential in continuarea relatiilor noastre, dar trebuie sa se schimbe ceva in acest sens pentru ca nu putem face datorii europene.Discutam intens si proiectul de buget pe 2020, il vom prezenta in luna mai.2020 e ultimul an din CFM 2014-2020 si Guvernul May stie ca britanicii trebuie sa participe la acest proces si anul viitor, pentru ca si ei au participat la aceasta decizie in 2013. In urmatoarele saptamani vom vedea ce modificari vor fi necesare in urma deciziilor luate privind Brexit-ul.La nivel de cifre, de plati, daca colegii britanici nu-si vor indeplini obligatiile, ne vor lipsi niste miliarde. E o suma mare care va lipsi de la buget si deci trebuie sa vedem cum vom continua discutiile, sa vedem ce se intampla cu platile pe care trebuie sa le respecte Regatul Unit. Sunt pana 40 de miliarde de euro si s-a tinut cont de acest lucru pentru proiectul de buget viitor, dar plecam de la premisa unei retrageri ordonante, ca Parlamentul britanic va aproba acordul. Daca nu se va intampla asa, atunci va trebui sa reactionam", a conchis comisarul european pentru Buget.