Zi plina, miercuri, la Bucuresti: O delegatie a PE, condusa de presedintele Antonio Tajani, discuta cu toti decidentii romani

Ziare.

com

De la ora 11.00 delegatia Parlamentului European, condusa de Antonio Tajani, va fi primita, miercuri la Palatul Cotroceni, de catre, conform agendei oficiale a sefului statului.Pana atunci insa, oficialii europeni au mai multe discutii la Palatul Victoria.De la ora, presedintele PE, Antonio Tajani si secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle, vor fi primiti de catre premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, pentru unConform agendei sefului Executivului, de la orava avea loc intrevederea Vioricai Dancila cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, urmand ca de la, tot la sediul Guvernului.De la oraoficialii vor face o fotografia de familie, iar de laale premierului Viorica Dancila si ale presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani.Viorica Dancila va oferi si un pranz de lucru, de la orain onoarea presedintelui PE, Antonio Tajani.Intalnirea de la Palatul Victoria are loc in perspectiva preluarii de catre Romania, de la 1 ianuarie 2019, pentru o perioada de sase luni, a Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.Nu in ultimul rand, in intervalul orar, delegatia condusa de Antonio Tajani va avea o intrevedere cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu.De asemenea, presedintele Antonio Tajani si liderii grupurilor politice din Parlamentul European vor participa la o dezbatere intitulata "Tinerii in dialog cu Parlamentul European", care va avea loc intre orele, la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.