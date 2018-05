O parodie a cantecului castigator la Eurovision provoaca furie in Israel (Video)

Ziare.

com

Sambata seara, Sanne Wallis de Vries, actrita si artista de cabaret olandeza, a interpretat propria sa versiune a cantecului "Toy", in cursul unei emisiuni difuzate la televiziunea nationala, relateaza AFP.Costumata intr-un kimono multicolor similar celui purtat de Netta Barzilai la finala Eurovision de pe 12 mai, Sanne Wallis de Vries reia in parodia sa chicotelile si miscarile de dans ale cantaretei israeliene.Olandeza a modificat insa versurile din "Toy", inspirate in varianta originala din miscarea #MeToo, pentru a difuza un mesaj politic, asociindu-le cu difuzarea de inregistrari video cu manifestantii palestinieni si cu zidurile ridicate la frontiera israeliana."Uitati-va la mine, sunt o mica tara fermecatoare, liderii lumii imi mananca din palma cu curaj si cu un sarut sting toate incendiile", canta Sanne Wallis de Vries."Uitati-va ce frumos este cand lansez bombe. Oh da, Israelul castiga in continuare. De 70 de ani, sarbatoarea continua", adauga cantareata.Iata si melodia originalaAceasta parodie a fost difuzata la cateva zile dupa violentele criminale din Fasia Gaza, unde, pe 14 mai, ziua inaugurarii de catre SUA a ambasadei lor de la Ierusalim, 62 de palestinieni au fost ucisi in timpul manifestatiilor de tiruri ale soldatilor israelieni.Aceasta "comporta din nefericire aluzii antisemite cum ar fi batjocura fata de mancarea kosher sau referintele la bani, in vechea traditie antievreiasca", a reactionat Ministerul israelian al Afacerilor Externe intr-o scrisoare trimisa televiziunii olandeze BNNVARA si MAE olandez."Sa arati inregistrari video triste si deprimante pe fundalul cantecului castigator al Eurovision nu este numai de prost gust, ci si inadmisibil si rusinos", adauga ministerul."Evenimentele de saptamana trecuta (de la 14 mai) sunt abordate de o maniera satirica", a explicat BNNVARA, precizand ca parodia "nu este in niciun caz o critica la adresa comunitatii evreiesti".Artista Sanne Wallis de Vries a refuzat orice comentariu, potrivit grupului radioteleviziunii publice NOS.