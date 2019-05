Eurovision 2019: Ester Peony intra joi in competitie pentru Romania. Cum se poate vota

Ziare.

Cantareata intra in concurs a sasea, cu piesa "On a Sunday". In semifinala a doua mai canta artisti din Elvetia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croatia, Lituania si Malta."Sunt nerabdatoare sa cant pentru romanii din tara si de pretutindeni. Dupa trei luni de pregatiri intense, urmate de mai multe repetitii pe scena de aici, momentul pe care il asteptam cu totii a sosit. Sper ca romanii din tara sa fie alaturi de mine in aceasta seara, iar cei din strainatate sa voteze pentru calificarea Romaniei in marea finala. Pentru ei voi canta in aceasta seara, iar succesul meu va fi si al lor!", declara Ester Peony, citata de TVR.Fanii din tarile semifinaliste (cu exceptia celor care locuiesc in Romania) plus cei din Germania, Marea Britanie si Italia vor putea vota "On A Sunday" de pana la 20 de ori de pe acelasi numar de telefon sau prin aplicatia de pe site-ul oficial al concursului.Tot ce au de facut cei care vor sa sustina Romania este ca, in perioada alocata votarii (ce se va deschide imediat dupa incheierea prezentarii celor 18 piese), sa voteze 06 (numarul alocat Romaniei) la telefon, prin SMS sau prin aplicatia de pe site-ul oficial al concursului: https://eurovision.tv/app.Numerele de telefon alocate reprezentantei Romaniei in fiecare din tarile de unde se poate vota sunt publicate pe site-ul TVR, pe eurovision.tvr.ro si pagina de Facebook dedicata. De asemenea, aceste numere de telefon vor fi afisate in timpul transmiterii concursului de catre televiziunile publice din respectivele tari.Finalistii sunt votati in urma voturilor publicului si juriilor de specialitate, care au ponderi egale.