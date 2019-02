Ester Peony va reprezenta Romania la Eurovision 2019

Ziare.

Piesa ei, "On a Sunday", a convins patru din cei sase jurati sa ii acorde maximum de puncte, ceilalti doi optand pentru Laura Bretan. Aceasta a castigat si votul publicului, insa a fost prea putin pentru a merge la Tel Aviv.In ciuda numelui de scena, Ester Peony este o artista cu state destul de vechi in Romania, ea fiind cunoscuta pentru o serie de colaborari cu artisti de la noi.Finala Eurovision 2019 a avut loc la Sala Polivalenta, 12 piese fiind calificate in aceasta faza. Spectacolul a fost unul tipic pentru acest show, balbele si atmosfera de festival dominand si editia din acest an.Surpriza placuta este reprezentata de selectie, "On a Sunday" fiind de departe cea mai buna melodie din finala si singura care a venit cu ceva diferit pentru acest Eurovision.23:03 - ESTER PEONY CASTIGA SELECTIA NATIONALA!22:59 - Ester Peony mai ia 12 puncte. Victoria se joaca pe final.22:58 - Bun, alte 12 puncte pentru Ester.22:55 - Inca 12 puncte pentru Ester Peony. Se pare ca juratii din afara sunt mai buni. Si alte 12 pentru Laura. Se pare ca intre cele doua se va da batalia.22:53 - Incep juratii sa anunte punctajele. Ester Peony castiga prima runda. Laura Bretan pe cea de-a doua.22:51 - Si, iata, stop vot.22:40 - Momente stanjenitoare in Sala Polivalenta, acolo unde Netta, castigatoarea Eurovision 2018, a fost pusa sa cante la un microfon "de playback". Ulterior a fost adus unul functional.22:33 - Canta si Emmelie de Forest, jurat si castigatoare a Eurovision in 2013.22:23 - Ne canta castigatoarea Cerbului de aur 2018. Inca o balada de festival, pentru o clipa m-am temut ca intra si ea in concurs!22:22 - Din sala ni se transmite ca Laura Bretan conduce in topul voturilor publicului.22:17 - Nu se mai intampla lucruri interesante. Am avut o prezentare a sosirii juratilor in Romania si apeluri pentru a se vota desi, din nou, votul publicului este aproape nesemnificativ in economia desemnarii piesei Romaniei.21:57 - Start vot! Daca vreti sa fiti al saptelea jurat puteti trimite SMS-uri.21:52 - Seara se incheie cu Mirela Vaida. Am ascultat-o si nu pot decat sa ma bucur ca am mers la musicalul "Mamma Mia!" atunci cand in distributie era Loredana, nu ea. Si s-a incheiat concursul, urmeaza ca juratii sa delibereze.21:49 - Un tip care incearca sa para latino si o tipa care mai mult striga decat canta. Nici nu stiu ce-a fost asta!21:45 - Cei de la Trooper vin cu o melodie ce se vrea imn si are versuri in limba romana. Sunt si fani in sala, dar piesa ar merge mai mult la un concert underground si mai putin la Tel Aviv.21:39 - Se vede ca Bella Santiago e interpret de mainstream pentru ca stie sa faca show. Insa atat. Piesa ei e foarte subtire, un soi de reinterpretare din zilele noastre a ceea ce facea Ruslana atunci cand castiga pentru Ucraina. Nu, pur si simplu nu.21:35 - Mda. Letitia Moisescu si Sensibil Balkan au vrut sa faca o melodie care sa transmita influenta folclorului romanesc, insa au reusit sa aduca pe scena doar atmosfera din Istanbul. Nu, din Kahramanmaras.21:32 - Hei, hei, hei! Iata ca avem si-o piesa care se diferentiaza de atmosfera de festival provincial. Ester Peony este cu siguranta cea mai buna aparitie de pana acum. Melodie ciudatel de buna, destul de catchy, scena pe care se afla mai mult decat backing vocals.21:14 - Wow... Aldo Blaga se plaseaza singurel pe aceeasi lista cu Freddie Mercury si Whitney Houston . Wow, Aldo Blaga...21:13 - Inca o balada plictisitoare cu mesaj pozitiv. "Poti sa ai totul daca ai incredere in tine" ne canta Aldo Blaga, adaugand niste "triluri" a la Boyz II Men. Aldo, iata un secret: chiar daca ai incredere in tine, n-o sa ai Eurovisionul cu piesa asta.20:09 - Claudiu Mirea apare in maieu si cu o chitara care nu este, evident, conectata la vreo boxa interpretand un cantec banal mobilizator despre cum noi putem schimba lumea. Sigur, o schimbam daca nu mai ascultam astfel de cantece si ducem plasticul la reciclat.21:05 - Teodora Dinu vine cu o piesa lucrata de compozitori straini si cumva se simte asta. Pacat ca vocea n-o sa ajuta sa transmita forta ci, dimpotriva, doar nesiguranta si corzi vocale fortate degeaba. O piesa decenta e inutila daca nu are cine sa o cante.20:57 - Laura Bretan, micuta care castiga un show de talente de la noi, are o melodie demna de Festivalul Amara. Am inteles ca are voce si poate tine note ridicate, dar de ce ar vrea cineva, oricine, sa asculte asa ceva mai mult de o data?20:53 - Plagiat alert! Olivier Kaye ne canta piesa lui, care a imprumutat muuuult de la Gotye si "Somebody that i used to know". Oricat de interesanta ar fi melodia nu cred ca cineva poate ignora portiunea "inspirata" dintr-un hit international. Hit, adica slagar, asta pentru a ramane in atmosfera de Festivalul Crizantema de Aur.20:50 - Linda Teodosiu a venit cu o balada in genul celor care nu primeau voturi la Eurovision acum vreo 15 ani.20:44 - Ne-a fost prezentat juriul din care, o veste excelenta!, nu fac parte Horia Moculescu sau Iuliana Marciuc, dupa care Temisan vrea sa dea drumul concursului uitand sa prezinte regulamentul. Noroc cu Ilinca, cea al carei vis a fost sa prezinte " Cerbul de Aur " si a reusit asta anul trecut, multumim TVR-ului.20:40 - Continuam show-ul cu o serie de vorbe de duh ale prezentatorului Aurelian Temisan, care ne spune ca marele sau vis a fost acela de a fi fotbalist. Daca nu stiati, un om este sarac atunci cand nu are un vis, de la "Temi" citire.20:33 - Castigatoarea Eurovision 2018, Netta, din Israel, interpreteaza melodia "Toy". Probabil ca organizatorii vor sa ne arate de la inceput diferenta dintre o piesa ce pate castiga concursul si ce avem noi.20:30 - Si incepe selectia nationala Eurovision 2013.20:00 - Suntem pe ultima suta de metri a pregatirilor.Cele 12 piese intrate in finala nationala vor fi interpretate pe scena de la Sala Polivalenta in aceasta ordine:1. Linda Teodosiu - "Renegades"2. Olivier Kaye - "Right now"3. Laura Bretan - "Dear Father"4. Teodora Dinu - "Skyscraper"5. Claudiu Mirea - "We Are The Ones",6. Aldo Blaga - "Your Journey"7. Ester Peony - "On a Sunday"8. Letitia Moisescu & Sensibil Balkan - "Daina"9. Bella Santiago - "Army Of Love"10. Trooper - "Destin"11.Dya & Lucian Colareza - "Without You (Sin Ti) "12. Mirela Vaida - "Underground"Juriul care va decide ce piesa ne va reprezenta la Eurovision este format din Tali Eshkoli, Head of Event & Content Eurovision Song Contest 2019, Emmelie de Forest, castigatoarea editiei din 2013, Deban Aderemi si William Lee Adams, jurnalisti si influenceri consacrati in fenomenul Eurovision Song Contest, Serban Cazan, Head of Production HaHaHa Production si artistul moldovean Alex Calancea.Publicul va putea vota piesa favorita, insa ponderea voturilor va fi extrem de mica. Votul telespectatorilor va avea valoarea unui vot al celorlalti membri ai juriului.Prezentatorii galei de duminica seara sunt Aurelian Temisan, Ilinca Avram si Alina Ionescu.