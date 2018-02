Premiera la Eurovision: Semifinala de duminica va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime

Cine sustine recitaluri

Finala, la Bucuresti

Ziare.

com

La Salina Turda, ecoul din mina este acoperit de vocile concurentilor Eurovision Romania, anunta TVR. Peste 20 de tone de echipamente au fost coborate in subteran. Printr-un tunel s-au intins cate 4 kilometri de cablu pentru fiecare camera de luat vederi. Concursul va fi difuzat live, de la ora 21.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+.CIteste siPentru realizarea show-ului in conditiile speciale din Salina Turda, echipa Eurovision Romania mizeaza pe un spectacol de lumini creat cu 70 de capete mobile inteligente si 70 de proiectoare conventionale, instalatie de sunet cu boxe perimetrale si 30 de metri patrati de ecrane LED.Elena Gheorghe, reprezentanta Romaniei la editia din 2009 a Eurovision, si grupul pop-opera Ad Libitum Voices sustin recitalurile semifinalei din Salina Turda. Telespectatorii vor afla, duminica, cei trei castigatori ai semifinalei de la Salina Turda din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu. Cei doi artisti vor fi sustinuti, din Camera Verde, de Loredana Corchis, realizator TVR Cluj.La finalul show-ului, castigatorii serii, membrii juriului - Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan, Viorel Gavrila - si prezentatorii vor sustine o conferinta de presa, in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR Moldova precum si pe TVR+.Sambata, in direct la TVR 1, de la ora 22.00, va fi difuzata emisiunea "Culise Eurovision 2018".Marea finala Eurovision Romania va avea loc la Bucuresti, la Sala Polivalenta, pe 25 februarie. In ultimul act al selectiei nationale, publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese ramase in concurs.