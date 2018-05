Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2018 (Video)

Ziare.

De la introducerea sistemului cu semifinale, in 2004,O exceptie a fost anul 2016, cand Romania a fost descalificata din start pentru ca Televiziunea Romana avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului international.Romania, cu piesa "Goodbye", a intrat in competitie pe pozitia a doua in semifinala de joi, alaturi de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia si Ucraina.Iata cum s-au descurcat romanii in semifinala:Intr-o conferinta de presa care a avut loc inainte de semifinala, artistii de la The Humans au prezentat conceptul show-ului de la Eurovision."Suntem incantati sa realizam o premiera la Eurovision, aducand pe scena concursului nu mai putin de 31 de personaje. Chiar daca regulamentul nu permite mai mult de sase artisti pe scena, noi vom realiza o premiera si vom fi, intr-un fel, mai multi. Spectacolul nostru include si 25 de manechine purtand masti, care sugereaza depersonalizarea si riscul pierderii identitatii intr-o lume tot mai grabita si mai indiferenta, la care suntem martori in viata de zi cu zi. Conceptul accentueaza mesajul piesei, care este unul de speranta si de incurajare. Vrem sa accentuam cat de important este sa te opresti, sa privesti in jurul tau si sa te bucuri de viata", au declarat artistii.Fanii din cele 18 tari repartizate in a doua semifinala si cei din Italia, Franta si Germania au decis, alaturi de juriile de specialitate, fiecare cu 50%, cine va merge in marea finala.In urma semifinalei de joi s-au calificatLor li se alatura in finala tarile care s-au calificat dupa prima semifinala, cea de marti --, precum si grupul celor cinci marisi tara gazda,Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006).