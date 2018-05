TVR da vina pe sistemul de vot, dupa ce Romania a ratat calificarea in finala Eurovision

Ziare.

Piesa "Goodbye", interpretata de trupa The Humans, aleasa de publicul din Romania pentru a ne reprezenta la Eurovision 2018, nu s-a calificat in finala . Desi vocea Cristinei Caramarcu, solista trupei, a fost apreciata de jurnalistii prezenti la Altice Arena din Lisabona ca fiind cea mai buna voce feminina din concurs, iar prestatia grupului a fost intampinata cu entuziasm inca de la prima repetitie, rezultatul votului nu a fost de partea romanilor, transmite TVR intr-un comunicat remis vineri.Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot,Mesajele, viralizate prin retelele de socializare, veneau din tari cu importante comunitati de romani, precum Germania si Italia, unde problemele operatorilor de telefonie au grevat posibilitatea de a vota reprezentantii nostri in concurs.Astfel, in Italia, trei dintre retelele nationale nu au functionat in acea seara, iar, in Germania, abonatii unuia dintre marii operatori de telefonie nu au putut trimite voturile."Am crezut in sansa noastra pana la final si am dat totul pentru Romania in aceasta seara. Din pacate, rezultatul a fost altul decat cel la care ne asteptam, dar ramanem cu bucuria ca ne-am reprezentat tara pe scena Eurovision", au declarat membrii The Humans la aflarea rezultatului.Iata intreaga reactie a trupei De la introducerea sistemului cu semifinale, in 2004, Romania s-a calificat in fiecare an in finala. O exceptie a fost anul 2016, cand Romania a fost descalificata din start pentru ca Televiziunea Romana avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului international.