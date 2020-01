TVR schimba modul in care va fi ales reprezentantul Romaniei la Eurovision: Publicul va alege doar melodia, nu si interpretul

Ziare.

com

Este pentru prima data cand. Ca sa marcheze schimbarea, TVR propune si hashtagulPotrivit postului public, dupa o analiza a specificitatilor pietei muzicale din Romania, a diferitelor modalitati de selectie la care au apelat si alte televiziuni publice din Europa, cum ar fi cele din Spania, Grecia, Rusia, Cipru, Bulgaria, Marea Britanie sau Franta, si, nu in ultimul rand, dupa evaluarea rezultatelor Romaniei din ultimii doi ani la concursul Eurovision.Selectia in vederea Finalei Nationale se concentreaza,precum abilitatile vocale, interpretarea, empatia muzicala, expresivitatea.Dupa selectarea respectivei voci,Selectia celor 5 creatii muzicale va fi realizata de catre o comisie de specialitate, ai carei membri acopera o plaja larga de domenii si specializari (compozitori, textieri, muzicologi, realizatori/producatori de divertisment radio si/sau televiziune, regizori muzicali radio si/sau de televiziune), tinand cont de urmatorii parametri: forma muzicala a piesei, aranjament orchestral, originalitate, diversitate stilistica si mesaj.Pe 1 martie, Finala Nationala va aduce in prim plan publicul, ca factor decizional principal in selectarea piesei si a abordarii creative a momentului artistic ce va reprezenta Romania la Rotterdam.Finala Nationala se va constitui intr-un amplu spectacol in care, voturile sale fiind cele decisive.Echipa Eurovision Romania 2020 o are ca sefa de delegatie (HoD) pe Liana Stanciu, Elena Stirbescu fiind manager de proiect, Smaranda Vornicu - Shalit - manager relatia cu presa (HoP), iar Dan Manoliu director artistic.Statisticile arata ca,al etapei internationale cel putin o piesa selectata printr-o astfel de metoda de catre televiziunile nationale.Eurovision Song Contest va avea loc in luna mai, la Rotterdam.